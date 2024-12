Les anciens choletais Emmanuel Nzekweski et Vojtech Hruban retrouvent un point de chute en BCL

Coéquipiers à Cholet Basket la saison dernière, associés lors de 47 matchs avec le club des Mauges, Emmanuel Nzekwesi (2,03 m, 27 ans) et Vojtech Hruban (2,02 m, 35 ans) ont tous les deux retrouvé un employeur ces derniers temps.

Pour l’ancien intérieur du Portel, l’aventure en Israël a été un échec. Son équipe de l’Hapoël Galil Gilbao a perdu ses quatre matchs lorsqu’il était aligné (9 points et 4,8 rebonds). Mais avec une signature chez le Slask Wroclaw, il n’a pas tardé à rebondir. En Pologne, l’international néerlandais a bien débuté sa nouvelle aventure avec 12 points et 8 rebonds en 25 minutes lors d’une victoire à Czarni (72-63). Mercredi, il a enchaîné en permettant à Wroclaw de débloquer son compteur en BCL avec un succès à Szombathely (7 points, 8 rebonds et 2 passes décisives). Déjà un atout précieux de sa nouvelle équipe, Emmanuel Nzekwesi a signé à Wroclaw jusqu’à la fin de la saison.

Quant à Vojtech Hruban, il revient dans le club qui a marqué sa carrière, le CEZ Nymburk, où il a déjà évolué pendant dix ans (de 2012 à 2022). Entre-temps, il a connu trois équipes différentes : les London Lions, Scafati en ce début de saison, où il ne laissera pas un souvenir impérissable (2 points de moyenne en 4 rencontres), et donc Cholet Basket l’an dernier. Avec l’équipe de Laurent Vila, l’international tchèque s’est offert le luxe de devenir le premier joueur de l’histoire à dépasser les 1 000 points en Champions League. Puisque Nymburk est toujours engagé en BCL, il tentera de grappiller les 69 points de retard qui le séparent désormais du meilleur marqueur all time de la compétition, Giorgi Shermadini.