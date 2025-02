Les droits de Mathias Lessort contre ceux d’Hugo Besson : l’improbable échange entre New York et Milwaukee

La trade deadline a été précédés d’énormes transferts en NBA ce mercredi 5 février. Parmi les échanges, les New York Knicks ont envoyé les droits sur Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) à Milwaukee notamment en échange des droits d’Hugo Besson (1,95 m, 23 ans).

Mathias Lessort, pivot français dominant en EuroLeague avec le Panathinaïkos, avait vu ses droits NBA être détenus par les Knicks après sa sélection en 50e position lors de la Draft 2017 par les Philadelphia 76ers. Bien qu’il n’ait jamais évolué en NBA, son impact en Europe l’a maintenu sur les radars des franchises américaines. L’été dernier, la franchise de NYC s’était manifestée après son titre en EuroLeague. Son arrivée à Milwaukee reste symbolique, car le pivot français a d’ores et déjà prolongé pour le Panathinaïkos Athènes.

De l’autre côté, les Knicks récupèrent les droits d’Hugo Besson, un arrière scoreur formé en France et drafté en 2022 par les Indiana Pacers avant que ses droits ne soient envoyés aux Bucks. Besson avait brillé chez les New Zealand Breakers en NBL au point d’être retenu à la dernière place de la Draft 2022. Aujourd’hui en Turquie, il s’est établi comme le quatrième meilleur marqueur du championnat (17,3 points par match).

En plus de cet échange de droits entre joueurs français, New York a acquis Delon Wright (1,96 m, 32 ans), un meneur vétéran de 32 ans, en échange de l’intérieur Jericho Sims (2,08 m, 26 ans). Son arrivée permet aux Knicks d’ajouter un profil défensif et expérimenté à leur effectif, alors que la franchise se positionne pour une fin de saison ambitieuse. Wright, qui évoluait aux Bucks cette saison, a connu de nombreuses franchises NBA et est réputé pour sa fiabilité en sortie de banc.

Avec cet échange, les Knicks misent sur un meneur expérimenté tout en sécurisant les droits d’un jeune talent français. Reste à voir si Hugo Besson aura, à terme, une opportunité de faire ses débuts en NBA.

Knicks will acquire he draft rights to Hugo Besson and send out the draft rights to Mathias Lessort in the Jericho Sims deal, league source says.

— Fred Katz (@FredKatz) February 6, 2025