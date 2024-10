Salaün, Johannès, Rupert, Berkani, etc : les joueuses françaises à la fête en EuroLeague Women !

Avec la présence d’au moins une représentante dans chaque équipe du Final Four la saison dernière, la France avait déjà marqué son territoire en EuroLeague féminine. Cette nouvelle édition 2024/25 est partie sur les mêmes standards. De la même manière que leurs homologues masculins, les joueuses tricolores ont brillé lors des deux premières journées.

Les Françaises font jeu égal avec les Américaines

Avec Schio, Janelle Salaün était en course pour le titre de MVP de la première semaine avec une performance à 24 points et 34 d’évaluation. Imitée une semaine plus tard par Marine Johannès avec Mersin à la deuxième journée (24 points et 24 d’évaluation). Et ces deux-là ne sont pas les seules à avoir performé. Quatre autres Bleues ont dépassé la barre des 18 points : Iliana Rupert (20 points contre Bourges), une nouvelle fois Janelle Salaün (19 points contre DVTK), Pauline Astier (19 points contre Mersin) et enfin Lisa Berkani (18 points contre Valence). Certaines de ces jeunes joueuses semblent en train de passer un cap. Si bien que les Tricolores sont aujourd’hui bien représentées en haut du classement des meilleures scoreuses.

Deux d’entre elles sont dans le Top 10 des meilleures scoreuses de la compétition après deux journées : Janelle Salaün (2e) et Marine Johannès (6e ex-aequo). Trois autres figurent dans le Top 20 : Iliana Rupert (11e ex-aequo), Pauline Astier (14e) et Alix Duchet (17e ex-aequo). La France prend plus d’un-cinquième du Top 50 avec 11 joueuses, tout juste devancée par les États-Unis et ses 12 représentantes, mais loin devant toutes les autres nations. Même s’il est impossible de tirer des conclusions après si peu de matchs, il y a pour l’instant une vraie évolution par rapport à l’année dernière. La médaille d’argent olympique a peut-être créé une émulation chez les basketteuses bleues.

WHAT. A. GAME. 🔥 Janelle Salaun introduces herself to @familaschio's fans with an all around performance to secure the W 💪 24 PTS | 9 REB | 5 STL | 4 AST | 34 EFF#EuroLeagueWomen pic.twitter.com/6nhLAJ9BDL — EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) October 10, 2024

Exode vers l’étranger

On peut aussi noter que ce sont principalement les Françaises à l’étranger qui performent. Il y a en effet eu un grand exode des joueuses tricolores de la LFB vers les championnats étrangers cet été. Janelle Salaün en Italie, Gabby Williams et le trio Marine Johannès – Marine Fauthoux – Iliana Rupert vers la Turquie, même si cette dernière avait déjà quitté la France depuis trois ans. « Découvrir ce nouveau basket, cette nouvelle culture… Partir en Turquie nous a toutes fait du bien, on avait connu des hauts et des bas avant les Jeux. On a tout pour être heureuses » a récemment déclaré Johannès à l’Équipe. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, elles semblent en effet épanouies. Elles ont plus de responsabilités sur le terrain, que ce soit en championnat ou en EuroLeague. Ce qui est annonciateur d’une bonne saison de leur part.