Une Française au moins va remporter l’EuroLeague 2024 !

Au moins une Française sera sacrée en EuroLeague cette année. Si Villeneuve d’Ascq s’est qualifié ce mercredi 6 mars, rejoignant ainsi le champion en titre du Fenerbahçe Istanbul, deux françaises font partie des deux autres formations ayant composté leur billet pour le Final Four ce qui assure le sacre d’une Française en EuroLeague le dimanche 14 avril 2024.

En effet, Valériane Ayayi (10 points à 3/11 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions pour 12 d’évaluation en 30 minutes) et Prague ont dominé Schio (74-54) dans la belle de leur quart de finale. Les Tchèques affronteront Villeneuve d’Ascq en demi-finales.

Le suspense n’a pas été élevé non plus lors de la belle entre Mersin et Saragosse (86-63). L’équipe d’Olivia Epoupa (4 points à 2/4, 5 rebonds, 6 passes décisives, 5 balles perdues et 3 interceptions en 26 minutes) est la deuxième formation turque qualifiée pour cet évènement qui se déroulera peut-être en France. D’ailleurs, celles-ci s’affronteront en demi-finales. Chez les Espagnoles, l’intérieure française Christelle Diallo (7 points à 2/7, 7 rebonds et 4 balles perdues pour 5 d’évaluation en 20 minutes) n’a rien pu faire.