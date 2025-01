Les Pacers prennent leur revanche sur les Spurs de Wembanyama lors du deuxième NBA Paris Game

Avant ce premier match à Paris, les Indiana Pacers n’avaient perdu de 30 points ou plus qu’une seule fois cette saison, contre les champions en titre des Boston Celtics. Ils restaient même sur 8 victoires en 9 matchs avant leur voyage parisien. Ils ne pouvaient donc pas laisser cet affront impuni, et se devaient de réagir. Avant la rencontre, leur coach Rick Carlisle, qui traite cette double rencontre comme une mini-série de playoffs, avait dit en conférence de presse à quel point son équipe « devait changer beaucoup de choses » pour y arriver. À commencer par leurs intentions et l’énergie mise sur le parquet. Le coach adverse Mitch Johnson s’attendait lui aussi à des Pacers plus agressifs d’entrée. Cela n’aura pas manqué.

Une succession de runs

En première période notamment, Indiana a resserré la vis défensive par rapport au premier match. Notamment grâce à un meilleur repli défensif, et en se laissant moins piéger sur demi-terrain. En face, les Spurs sont retombés dans leurs travers, avec plusieurs passages en vide, notamment en fin de deuxième et troisième quart-temps. De quoi décevoir les 15 935 fans d’une Accor Arena acquise à leur cause. Performant même si pas aussi impactant qu’au premier match, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) a aussi été mieux défendu. Notamment en seconde période, où il n’aura marqué que trois points en deux tirs. Il affiche une ligne statistique honnête de 20 points à 7/15 aux tirs (dont 2/7 à 3-points), 12 rebonds, 2 passes décisives, 2 interceptions et 1 contre en 35 minutes.

Les Pacers ont enchaîné les paniers quand il n’était pas sur le terrain. Notamment Tyrese Haliburton (28 points), qui a complètement pris feu dans le troisième quart avec 17 points en trois minutes. C’est lui qui a véritablement tué le match. Côté Spurs, les deux remplaçants Jeremy Sochan et Tre Jones terminent avec un plus/minus catastrophique de -30. La seconde unité sous forme de small ball n’aura pas du tout fonctionné. Dans un match avec de moins en moins d’intensité défensive au fur et à mesure, l’écart est au final sévère. L’une des seules satisfactions de cette rencontre à San Antonio est la performance du rookie Stephon Castle (17 points, 6 rebonds, 6 passes décisives). Le club pointe toujours en 12e position de la conférence Ouest, et aura du chemin à faire en seconde partie de saison pour accrocher le play-in.

Coach Rick Carlisle (Pacers) sur la manière dont ils ont défendu Victor Wembanyama « On a fait un meilleur travail sur Victor. Myles Turner a fait un super match, en faisant des tâches défensives que ne font pas beaucoup de pivots de 2m10. Se battre au large à travers les écrans pour suivre un joueur de 2m25 qui porte la balle, c’est vraiment une situation unique. » Coach Mitch Johnson (Spurs) sur les difficultés de Victor Wembanyama « En première période il attirait tellement de défenseurs que ça ouvrait des lignes de pénétration pour ses coéquipiers. Moins en seconde. En regardant la vidéo on se rendra sûrement compte qu’on aurait pu lui donner la balle à certains moments, ou appeler des systèmes pour lui. »