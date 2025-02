Les Sables créent l’exploit à Quimper, Avignon regagne enfin, Valentin Bigote de retour

Poule A

À l’approche de la seconde phase, Quimper batifole décidément de plus en plus. Les Béliers ont concédé leur deuxième défaite de rang, la première de la saison à domicile face aux Sables d’Olonne (77-81). « Je suis un peu en colère », s’est exclamé le coach Thibault Wolicki dans les colonnes d’Ouest France. « Qu’on perde à Toulouse, je peux l’excuser. Là, le discours, c’était que Les Sables peuvent encore être dans les sept premiers, sur un concours de circonstances. Je nous ai trouvés sans énergie, sans envie et sans partage. Sans cohésion. En défense, on n’était pas clair du tout sur les aides. En plus, on ne met pas un tir, et on ne fait aucun stop. C’est la première fois où physiquement, ils ont été au-dessus de nous. »

Une sensation qui permet au LSVB de toujours croire en ses chances de poule haute, revenu à une longueur de Lorient à la faveur de la large défaite du CEP à Challans (79-94). Parmi les autres résultats notables, le hold-up d’Angers contre Poissy (80-78) lors d’une rencontre cruciale pour le maintien, ou le nouveau succès de Sacha Giffa à la tête des Metropolitans (88-77), mettant fin à la série de trois victoires de rang de Fougères.

Poule B

C’est suffisamment rare pour être signalé : Avignon a gagné ! Pire bilan de Nationale 1, l’USAP a mis fin à une série de dix défaites consécutives en surprenant le SCABB Lab (84-79), pourtant dauphin du Havre, tombeur de Loon-Plage (85-74) pour le retour de Valentin Bigote (16 points et 3 passes décisives en 22 minutes), quatre mois après son dernier match. Le STB est ainsi désormais assuré de finir la première phase en tête.

Globalement, la soirée a été marquée par une forme de révolte des mal-classés puisque les trois derniers l’ont emporté dans la Poule B. Outre l’équipe vauclusienne, Charleville-Mézières et Berck ont également gagné. Avec un immense Nemanja Kovanusic (24 points à 11/17 et 14 rebonds pour 33 d’évaluation), l’Étoile s’est adjugée un match capital face à Metz (92-86) tandis que l’ABBR a empoché le derby à Boulogne-sur-Mer (74-71) grâce à un incroyable deuxième quart-temps (24-5).

Le SOMB se met ainsi en danger en vue de la course à la première phase. Si LyonSO n’a pas su saisir l’occasion de prendre une option sur le Top 7, suite à une courte défaite à Saint-Vallier (85-88), Feurs a saisi la balle au bond en dominant une équipe d’Orchies toujours aussi diminuée (84-77). Avec ses 29 points à 11/23, Deontaye Buskey a signé le carton de la soirée.