Les trois Françaises des Valkyries écrasent Connecticut et ses quatre tricolores !

Les yeux des observateurs de WNBA étaient rivés sur la seule rencontre de la soirée, qui opposait le Connecticut Sun aux Golden State Valkyries dans leur enceinte de San Francisco. La rencontre avait une saveur particulière pour l’Hexagone, puisqu’elle impliquait six joueuses et un coach français. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas eu match. Les Valkyries ont dominé Connecticut 74-57, sans jamais trembler.

Toujours titulaire, Janelle Salaün a activement contribué au succès des Valkyries avec ses 16 points à 6/10 aux tirs, pendant qu’Iliana Dossou-Yovo Rupert a encore été positive en sortie de banc, un rôle qui lui sied davantage depuis son arrivée il y a un mois. L’intérieure a terminé la rencontre avec 10 points à 4/7 aux tirs en seulement 18 minutes. Carla Leite a elle été à la peine avec son adresse : 0/3 au global, et 1 passe et 1 interception pour éviter la feuille de stats blanche.

20% à 3-points pour Connecticut !

Côté Connecticut, la soirée a été bien moins réjouissante, avec une adresse collective en berne (34%) dont un très faible 20% à 3-points. Dans ce contexte, les Françaises ont sombré en même temps que l’équipe : Bria Hartley signe un match à 3 points à 1/9 aux tirs, tandis que sa coéquipière du cinq majeur Leila Lacan s’en sort à peine mieux avec 6 points à 2/10 aux tirs. La jeune meneuse a toutefois montré une belle combativité, insuffisant pour prendre les Valkyries à défaut.

Dans un volume bien moindre, Migna Touré est celle qui s’en est le mieux sortie avec 3 points à 1/3 aux tirs en 13 petites minutes. L’arrière tricolore continue de prendre ce que Rachid Méziane lui donne pour tenter de décrocher un spot pérenne dans le roster d’une équipe en reconstruction après avoir connu les très hauts du classement l’année dernière encore.