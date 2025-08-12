Recherche
WNBA

Les trois Françaises des Valkyries écrasent Connecticut et ses quatre tricolores !

WNBA - Il n'y a pas eu match pour les Golden State Valkyries d'Iliana Dossou-Yovo Rupert, Carla Leite et Janelle Salaün, qui ont largement dominé le Connecticut Sun (74-57) de Rachid Méziane et ses trois Françaises.
|
00h00
Résumé
Les trois Françaises des Valkyries écrasent Connecticut et ses quatre tricolores !

Leila Lacan et Connecticut ont été lourdement défaits par les Valkyries de Janelle Salaün.

Crédit photo : Kelley L Cox - Imagn Images

Les yeux des observateurs de WNBA étaient rivés sur la seule rencontre de la soirée, qui opposait le Connecticut Sun aux Golden State Valkyries dans leur enceinte de San Francisco. La rencontre avait une saveur particulière pour l’Hexagone, puisqu’elle impliquait six joueuses et un coach français. Mais le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a pas eu match. Les Valkyries ont dominé Connecticut 74-57, sans jamais trembler.

Janelle SALAÜN
Janelle SALAÜN
16
PTS
1
REB
2
PDE
Logo WNBA
GOL
74 57
CON

Toujours titulaire, Janelle Salaün a activement contribué au succès des Valkyries avec ses 16 points à 6/10 aux tirs, pendant qu’Iliana Dossou-Yovo Rupert a encore été positive en sortie de banc, un rôle qui lui sied davantage depuis son arrivée il y a un mois. L’intérieure a terminé la rencontre avec 10 points à 4/7 aux tirs en seulement 18 minutes. Carla Leite a elle été à la peine avec son adresse : 0/3 au global, et 1 passe et 1 interception pour éviter la feuille de stats blanche.

Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
Iliana DOSSOU-YOVO RUPERT
10
PTS
1
REB
1
PDE
Logo WNBA
GOL
74 57
CON

20% à 3-points pour Connecticut !

Côté Connecticut, la soirée a été bien moins réjouissante, avec une adresse collective en berne (34%) dont un très faible 20% à 3-points. Dans ce contexte, les Françaises ont sombré en même temps que l’équipe : Bria Hartley signe un match à 3 points à 1/9 aux tirs, tandis que sa coéquipière du cinq majeur Leila Lacan s’en sort à peine mieux avec 6 points à 2/10 aux tirs. La jeune meneuse a toutefois montré une belle combativité, insuffisant pour prendre les Valkyries à défaut.

Bria HARTLEY
Bria HARTLEY
3
PTS
1
REB
4
PDE
Logo WNBA
GOL
74 57
CON
Leila LACAN
Leila LACAN
6
PTS
0
REB
3
PDE
Logo WNBA
GOL
74 57
CON

Dans un volume bien moindre, Migna Touré est celle qui s’en est le mieux sortie avec 3 points à 1/3 aux tirs en 13 petites minutes. L’arrière tricolore continue de prendre ce que Rachid Méziane lui donne pour tenter de décrocher un spot pérenne dans le roster d’une équipe en reconstruction après avoir connu les très hauts du classement l’année dernière encore.

Migna TOURÉ
Migna TOURÉ
3
PTS
0
REB
2
PDE
Logo WNBA
GOL
74 57
CON
WNBA
WNBA
Commentaires

djigga
Défensivement les Sun sont une calamités. Rachid Meziane peut dire tout ce qu'il veut sur le jeu européen qu'il veut mettre en place mais les résultats lui donne archi tort. Perdre n'est pas un problème mais perdre autant de match en se faisant exploser, c'est honteux. Avec les nouveaux propriétaires et le déménagement de la franchise à Boston, j'ai bien peur que Meziane aille faire son jeu européen en Europe la saison prochaine.
Répondre
(0) J'aime
