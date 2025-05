L’exclusion absurde de Mathieu Boyer à Bourg : « C’est une attitude déplorable »

Alors qu’il peut se vanter de l’un des parcours les plus remarquables du basket français, et qu’il était surtout en train de monter en puissance ces derniers temps (15 points et 7 rebonds contre l’ASVEL, 14 d’évaluation contre Cholet), Mathieu Boyer n’a pas connu sa meilleure soirée en Betclic ÉLITE, loin de là, samedi à Bourg-en-Bresse (69-98).

Pris en grippe par le public d’Ékinox pour s’être laissé tomber bien trop facilement après un petit coup d’épaule de Jean-Marc Pansa dans le troisième quart-temps, l’intérieur stelliste a eu la mauvaise idée de faire signe aux supporters de se taire après un shoot réussi à 5 mètres. De bonne guerre ? Peut-être, mais pas forcément approprié, pour un panier réduisant l’écart à… -27 (86-59, 35e minute).

Surtout, l’ancien pivot du SLUC Nancy avait déjà écopé d’une faute technique suite à son altercation avec Pansa et en a récolté une deuxième pour son chambrage. De quoi le renvoyer aux vestiaires un sourire jaune sur le visage, sous les railleries et acclamations moqueuses d’Ékinox. Une exclusion largement évitable, surtout dans le contexte de lutte pour le maintien, qui n’a pas du tout plu à Éric Girard, mécontent à la fois du geste de son joueur et de la décision arbitrale.