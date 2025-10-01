L’incroyable buzzer beater de Clément Peinte (vidéo), Jayson Tchicamboud en triple-double, Chartres et Toulouse inquiètent

Troisième journée de Nationale 1 mardi sur les parquets français. Retour sur cette soirée avec un tour d’horizon des résultats.

Poule A

Troisième victoire en trois matchs pour Levallois qui s’impose facilement 68-98 sur le parquet du promu, Val de Seine. Dominateurs tout au long du match, les hommes de Sacha Giffa ont contrôlé le rebond (39 prises à 27) et joué collectif (26 passes décisives) pour décrocher un nouveau succès. Jayson Tchicamboud a compilé un magnifique triple-double, le premier de la saison française, avec ses 13 points, 10 rebonds et 12 passes pour 33 d’évaluation en 31 minutes. En face, Gaylord Lobela a été le seul joueur à dépassé la barre des 10 d’évaluation (20 en 26 minutes).

À l’image de Levallois, Lorient poursuit sa série de victoires. Avec un troisième succès en trois matchs, le CEP a battu Vitré en déplacement. Avec un bon Mohamed Queta, bien aidé par les 19 points de Kevin Franceshi, le club lorientais s’impose dans le derby breton. Dans une rencontre avec une belle intensité, les Vitréens ont lâché le match dans le dernier quart temps (7-17) après trois actes très disputés.

Première victoire de la saison pour Angers ! Vainqueur des Sables d’Olonnes 88 à 74, les Angevins ont remporté les quatre quart-temps. Portée par un beau collectif avec 6 joueurs à plus de 10 d’évaluation (Dalil Hadi 15, Baptiste Oger 21, Yanis Harrath 13, Junior Ouattara 19, Tidiane Badiane 15 et Victor Serrano 11), l’EAB a infligé sa première défaite au LSVB dans un match disputé jusqu’au bout.

Victoire à Poissy pour le Pays de Fougères. Premier déplacement de la saison et première victoire à l’extérieur pour les hommes de l’entraineur Mathieu Lemercier sur le score de 70-79. Plus collectif avec cinq joueurs à plus de 10 d’évaluation, le PFB a fait le job pour retrouver le chemin de la victoire après avoir été surpris à domicile par le Val-de-Seine. Poissy de son coté a pu compter sur son pivot Lathaniel Bastian (17 points et 11 rebonds).

Soirée difficile pour Chartres, sèchement battu dans son Colisée 86 à 106 par Tours. Les Tourangeaux, qui ont largement dominé les débats, ont décroché un succès de référence avec un grand Jonathan Boucaud impeccable à longue distance (24 points à 7 sur 11 à 3 points) et un Theo Leon en chef d’orchestre avec 12 points et 12 passes. « Clairement, on est en train de créer une vraie identité », apprécie Moatassim Rhennam, l’entraîneur tourangeau, vainqueur face au club qui l’a viré en début d’année. « On court après depuis un bon moment. Quand on a l’investissement de tout un groupe, on peut entrevoir de belles choses même si ce n’est qu’un match. On a proposé un basket total, c’est ce que l’on veut essayer de créer », savoure-t-il au micro de La Nouvelle République.

En face, Moulaye Sissoko était trop seul avec ses 30 points et 11 rebonds. Les Chartrains, prétendants à la remontée en ÉLITE 2, enchainent une troisième défaite de suite en ce début de saison.

Comme Chartres, Toulouse est toujours fanny après trois journées. Malgré le gros projet incarné par les arrivées de Big Flo & Oli, Antoine Dupont et Léon Marchand au capital, les Toros ont encore cédé, face à Tarbes Lourdes cette fois (92-95). Hugo Minnig a pourtant eu un tir inespéré pour arracher la prolongation, alors que le TMB comptait 17 points de retard à 7 minutes de la fin. Mais le festival Dennis Ona Embo (30 points à 8/10 à 3-points) a relancé le suspense, en vain. « On est dans la réaction », regrette Romain Tillon, interrogé par La Dépêche du Midi. « On lâche trop de rebonds offensifs. On prend surtout un éclat en fin de première mi-temps où on est dominé sur plein de détails. »

En face, on notera le double-double d’ Alexis Yetna, qui termine avec 18 points, 15 rebonds et 32 d’évaluation. L’intérieur français réalise son match référence cette saison en NM1 après son 27 d’évaluation contre Tours. À noter les 50 rebonds pour l’Union contre seulement 31 pour les Toulousains.

Le match entre le Pôle France et Rennes se disputera le 18 novembre.

Poule B

Dans un beau derby entre Boulogne-sur-Mer et Orchies, ce sont finalement les visiteurs orchésiens qui ont remporté le derby par la plus petite marge sur le score de 80-81. Le duo Yanik Blanc (18 points) – Thomas Hanquiez (15 points) a montré le chemin du succès, avant qu’un tir primé d’Igor Mintogo ne permette au BCO de rester invaincu.

Ainsi, Orchies demeure leader invaincu, en compagnie du Havre et de LyonSO. Le STB a cette fois battu Saint-Vallier (94-82). Dominateur aux rebonds (51 prises contre 35), le club normand a joué juste à l’image de Marc Gosselin (15 points et 12 rebonds pour 22 d’évaluation en 22 minutes) et de Kevin Bercy (22 d’évaluation en 21 minutes). Après une belle première mi-temps, Saint-Vallier privé de Justinas Jogminas, grippé, n’a plus été capable de répondre au défi imposé, malgré un excellent Damien Archinard (1,93 m, 27 ans) auteur de 19 points à 4/4 à 3 points pour 30 d’évaluation en 30 minutes.

De son côté, LyonSO continue d’épater, malgré la grave blessure de son blessure, Darhius Nunn. Les hommes de Philippe Hervé ont enfoncé Metz (81-61), toujours fanny. Les Canonniers ont bu la tasse dans le 2eme quart temps (19-31) puis n’ont jamais été en mesure de rivaliser. Mike Nwabuzor a été l’homme fort des Lyonnais avec un +/- de +24 avec ses 22 d’évaluation.

La dernière victime de LyonSO, Fos-Provence, a relevé la tête, lors d’un derby face au Pays Salonais (87-65), dont l’existence était encore impensable il y a deux ans quand les BYers évoluaient en Betclic ÉLITE et Sapela en NM2. Un match plein des coéquipiers de Martins Igbanu, très rentable avec ses 23 points, 8 rebonds et 7 fautes provoqués pour 31 d’évaluation en 21 minutes. Pour le promu, seul le duo Cameron Valcy (19 points) et Alexandre Fanchini (17 points) a dépassé la barre des 10 unités.

Comme Metz, le Pays Salonais reste bloqué en bas de tableau de la Poule B avec 3 défaites en 3 matchs. Ils sont accompagnés par deux autres clubs, Charleville-Mézières et Besançon. L’Étoile s’est inclinée à domicile face au SCABB Lab (57-75). Une défaite qui s’est dessinée en deuxième mi-temps, face à l’impact de Narcisse Kuyo notamment (15 points et 11 rebonds).

De son côté, le BesAC n’est pas passé si loin chez le finaliste, Mulhouse. Mais ce sont les Mustangs qui ont eu le dernier mot (63-58), avec 14 points chacun pour le duo Valentin Mukuna – Vladimir Ilic.

Enfin, Loon-Plage aurait pu appartenir à cette caste d’équipes sevrées de victoire. Mais l’ASLP a été délivré au buzzer par son joueur totem, Clément Peinte, engagé dans sa 14e saison chez les Toons à 26 ans (!), auteur d’un invraisemblable buzzer beater contre Berck (81-78), en déséquilibre total.

🚨 Quel buzzer beater pour Clément Peinte ! 🔥 Le totem de Loon-Plage (14e saison à 26 ans !) permet aux Toons de décrocher leur première victoire de la saison de #NM1. 📈 https://t.co/FmPu9gdiBI pic.twitter.com/rkmWKJ95qX — BeBasket (@Be_BasketFr) October 1, 2025

Mal parti (39-48 à la mi-temps), Loon Plage a réussi à inverser la tendance. On notera également l’impact du revenant Vincent Sanford, auteur de son meilleur match en sortie de banc (16 points et 9 rebonds), et la performance réussie de Mouhamed Thiam (18 points à 7/8, 6 rebonds et 2 contres).