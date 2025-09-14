Recherche
Coupe de France masculine

Logique respectée dans ce premier tour de Coupe de France

Coupe de France masculine - La logique a été respectée dans ce premier tour puisque tous les clubs évoluant en ELITE 2 et engagés contre des clubs inférieurs se sont imposés ce samedi 13 septembre. Retour sur les résultats de la soirée.
Logique respectée dans ce premier tour de Coupe de France

Joli renversement opéré par l’ADA Blois à domicile contre Orléans

Crédit photo : Tuan Nguyen

Si l’Élan Béarnais a largement dominé Marmande dans un duel du Sud-Ouest (112-72), d’autres rencontres se jouaient ce samedi 13 septembre à l’occasion de ce premier tour de Coupe de France.

Roanne sorti d’entrée par Aix-Maurienne, Orléans par Blois

La petite surprise de la soirée vient de la Chorale de Roanne qui s’est faite sortir d’entrée par une valeureuse équipe d’Aix-Maurienne (79-83). Sous l’impulsion de Donovan Donaldson (23 points), Aix-Maurienne s’est offert le scalp du club ligérien, dont l’aventure en Coupe de France s’arrête déjà. Possible double-peine : la blessure de la recrue canadienne Jahvon Blair, sorti en se tordant de douleur à l’épaule.

Dans un beau duel d’ÉLITE 2, Blois est venu à bout d’Orléans (85-74). Les joueurs de l’ADA, huitièmes de finaliste la saison dernière, étaient pourtant menés pendant tout le match jusqu’à +22, avant de retourner la situation devant leurs fans en infligeant un 16-0 dans le dernier quart (gagné 23-10). Ils peuvent remercier leurs jeunes Maxime Sconard (14 points), Jonas Boulefaa (8 points) ou Lucas Demahis-Ballou (6 points), artisans du dernier run. Mais l’OLB reste satisfait du match proposé notamment par les recrues. « Je l’avais dit : le résultat serait accessoire. La priorité, c’était d’évaluer l’équipe sur certains points, voir où est-ce que nous avons des marges de progression. Sur le match, il y a eu de très bons passages, surtout le premier quart-temps. Mais j’ai vu aussi des choses très moyennes. Cela donne une ligne conductrice pour l’équipe » expliquait le coach Lamine Kébé à France Bleu après le match.

Poissy, pensionnaire de NM1, s’est qualifié aux dépens de Val de Seine, au terme d’une rude bataille (9086). Le PBA peut remercier son homme providentiel ce samedi soir. Auteur d’un match exceptionnel, Lathaniel Batian (23 points, 11 rebonds et 2 passes décisives pour 31 d’évaluation) a permis aux siens de qualifier pour le prochain tour. Enfin, l’ASA, belle surprise de l’édition 2024/25 en étant la seule équipe d’ÉLITE 2 en quarts de finale, ne reproduira pas l’exploit cette saison. Les Alsaciens ont coulé chez le Champagne Basket (84-70), mené par un Steven Verplancken en feu (23 points à 8/10). On notera un triste 4/20 à 3-points des joueurs de l’ASA.

Tous les autres clubs pensionnaire d’ELITE 2 qualifiés

Si le parcours de Roanne s’est arrêté net, stoppé par Aix-Maurienne, tous les autres clubs évoluant en ELITE 2 et jouant contre des équipes de division inférieure se sont qualifiés pour le prochain tour, évitant ainsi une déconvenue. Vitré a bien résisté contre les promus de Quimper, avant de s’incliner 72-77 dans un match qui était « un bon dernier test avant d’attaquer le championnat » selon le coach vitréen à Ouest-France. Nantes et Évreux s’en sont sortis de justesse mais ont fini par l’emporter au bout du suspense. Tout comme Hyères-Toulon dans un duel du sud-est méditéranéen contre Fos-sur-Mer (69-71), désormais club de NM1, à peine deux ans après avoir quitté l’élite.

