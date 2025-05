« Luka Doncic voulait être dans la vidéo » : comment le Poitiers Basket 86 a fait participer la star NBA à son hommage à Luka Rupnik

Et soudain, le visage de Luka Doncic est apparu sur l’écran géant de l’Arena Futuroscope. « Il y a eu des « oh » et des « ah » dans la salle », s’amuse Arnaud Marius, le GM du Poitiers Basket 86, à l’évocation de cette séquence vécue vendredi soir après la défaite contre Antibes (76-82). « Ça a pris les gens par surprise de se dire : « Ah tiens, le PB est à portée de main de Luka Doncic ! »

Doncic a été le témoin de mariage de Rupnik

Souriant, vêtu d’un t-shirt noir, le quintuple All-Star NBA se filme lui-même dans un message destiné à son compatriote Luka Rupnik, le futur retraité du PB86. « Rule (son surnom, ndlr) ! Respect pour ta carrière. Profite de tes derniers matchs, tu as tout donné. Merci pour tous ces beaux moments partagés en Espagne et bonne chance pour la suite ! »

Luka Dončić sents his friend Luka Rupnik a video message after he decides to retire this season. 💚 pic.twitter.com/iWbrkFdrAU — Luka Updates (@LukaUpdates) May 12, 2025

Quand on connait les liens entre les deux hommes, devenus très proches lors de leur époque espagnole (Rupnik jouait à Fuenlabrada, en banlieue madrilène, lorsque Doncic évoluait au Real), il n’y avait pourtant pas de quoi s’étonner en voyant la superstar des Lakers surgir dans une vidéo hommage pour son compatriote. Coéquipiers en sélection slovène lors des Jeux Olympiques 2021 et de l’EuroBasket 2022, les deux hommes sont meilleurs amis dans la vie, Doncic ayant même été le témoin de mariage de Rupnik en juillet 2024 avec Jaka Blazic.

« Luka Rupnik est devenu une figure de Poitiers ! »

Reste qu’il n’était pas forcément facile pour un club de Pro B française de se mettre en lien direct avec Luka Doncic. Pour ce faire, Arnaud Marius, chef-d’orchestre de la cérémonie, a pu compter sur la complicité de la femme de Rupnik, Ursa, qui a récupéré tous les extraits vidéos de ses amis joueurs (Edo Muric, Jaka Blazic, Klemen Prepelic, Luka Doncic).

« Elle a leurs numéros, elle leur a expliqué le projet et ils ont tous envoyé un message », raconte l’ancien manager de Gravelines-Dunkerque. « Luka Doncic voulait être dans la vidéo, il a répondu très rapidement à la sollicitation de sa femme. On a profité du fait de disputer ce dernier match à l’Arena, où l’on a un écran géant et tout ce qu’il faut pour du spectacle, afin de réaliser quelque chose qui a de la gueule. »

« Si Luka Doncic veut venir faire un petit tour à Saint-Éloi en playoffs… »

Le résultat était effectivement assez séduisant, avec quelques larmes arrachées au meilleur passeur de Pro B 2024, pris de court par les venues surprises de sa femme, restée vivre à Ljubljana où elle travaille dans la chirurgie dentaire, et de ses parents. « Il ne savait pas qu’ils étaient au match ! »

Et si le PB86 s’est mis en quatre pour la retraite d’un joueur qui n’est finalement resté que deux ans sur place, c’est parce que l’international slovène a durablement marqué les gens sur place. « Il est devenu l’une des figures de Poitiers », souligne Arnaud Marius. « Tout le monde le connait en ville. C’est quelqu’un de très sociable, qui va vers les gens, adore discuter, que ce soit avec des gamins, des chefs d’entreprise ou des politiques. Et sur le terrain, c’est le genre de joueur où tout le monde se dit, sans forcément être connaisseur, qu’il a quelque chose de spécial. Il a un physique de monsieur Tout-Le-Monde mais c’est un joueur spectaculaire qui fait des choses qui sortent de l’ordinaire sur le parquet. »

PROFIL JOUEUR Luka RUPNIK Poste(s): Meneur Taille: 186 cm Âge: 31 ans (20/05/1993) Nationalités: Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,6 #58 REB 1,5 #216 PD 4,8 #13

Seul le résultat du match, privant Poitiers d’une qualification définitive en playoffs, est venu gâcher la fête. Victorieux à Nantes mardi (88-82), le PB86 a terminé septième, comme l’avait promis Luka Rupnik, clamant au micro du Futuroscope que l’équipe serait de retour pour au moins deux matchs supplémentaires à domicile. Donc en quart de finale. De quoi faire germer un dernier espoir fou pour Arnaud Marius et l’ensemble du club pictavien. « Si on va en playoffs, Luka Doncic peut venir faire un petit tour à Saint-Éloi… »