Lyon SO peut assurer son maintien, cinq formations encore concernées

Outre Lorient et Besançon, assurés d’une rétrogradation en Nationale 2, et le Pôle France, exempté de relégation, cinq équipes sont encore concernées par le maintien dans la poule C de NM1.

Berck mal engagé

Lyon SO est l’équipe la mieux placée pour assurer son avenir dans la division à l’entame des deux dernières journées. Le club lyonnais peut l’officialiser dès ce vendredi 19 avril, avec la réception de Poissy. Maxence Broyer « suspendu provisoirement d’activité », c’est de nouveau Karim Zaza qui officiera sur le banc. Outre le fait de pouvoir assurer son maintien, cette rencontre sera aussi la dernière à domicile du capitaine Kevin Joss-Rauze, présent au club depuis 2018.

Derrière, la lutte va être serrée entre Poissy, Les Sables-d’Olonne, Feurs et Berck. L’équipe nordiste part cependant avec un léger retard (une victoire) sur ses concurrents. Pour croire à un maintien sportif (trois premières places), Berck doit impérativement gagner ses deux derniers matchs (Besançon et Pôle France), et compter sur des faux-pas (défaite de Poissy contre Lyon SO et Feurs, défaite des Sables Vendée contre Feurs également). Dans cette confrontation indirecte à quatre équipes, le vainqueur de l’affrontement entre Feurs et les Sables-d’Olonne, ce vendredi 19 avril, fera en tout cas un grand pas pour rester en NM1.

La 4e place peut permettre de se maintenir

Au-delà des trois premières places assurant le maintien sportif, la 4e place sera également importante pour un possible repêchage. En effet, la relégation administrative de Pont-de-Chéruy en NM3 devrait permettre à un membre supplémentaire de la poule C de se maintenir en NM1. L’incertitude au niveau de l’avenir des Metropolitans 92, en cas de dépôt de bilan et en l’absence de repreneur, pourrait également offrir un 2e repêchage.