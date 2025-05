Malgré les blessures, Guillaume Vizade et le MSB trouvent d’autres solutions : “Le public mérite qu’on se batte à 200%”

Le Mans Sarthe Basket finit bien son exercice 2024-2025 jusque-là très réussi, avec la victoire en Leaders Cup et une finale de Coupe de France. Assurés de finir sixièmes, les Manceaux ont signé une victoire de prestige à l’approche de la fin de la saison régulière en s’offrant l’ASVEL (97-80), pourtant invaincue depuis le mois de février en Betclic ELITE.

« Le public mérite qu’on se batte à 200% »

En après-match, le coach du MSB Guillaume Vizade a tenu à féliciter ses joueurs pour leur engagement, malgré l’enjeu minime de la rencontre, et les absences notamment de Trevor Hudgins (1,80 m, 26 ans) et TaShawn Thomas (2,03 m, 32 ans), blessés depuis 15 jours.

“C’est une belle victoire d’équipe, surtout dans de nouvelles circonstances complexes qui obligent à travailler un autre plan de marche avec seulement deux arrières valides contre une des meilleures défenses en face », expliquait Guillaume Vizade en conférence de presse. « […] Ce soir, l’intérêt sportif était nul mais quand on porte ce maillot, on a un devoir de se surpasser. On ressent beaucoup d’encouragements qui descendent des tribunes. Le public mérite qu’on se batte à 200 %, tout en gardant de la lucidité.”

Intégration réussie pour Dreamer quand Yeguete poursuit sa saison « fabuleuse »

En parlant de nouvelles circonstances de jeu, le technicien manceau évoque évidemment les adaptations contraintes par les absences de Trevor Hudgins et TaShawn Thomas. En ce sens, Wes Dreamer, remplaçant médical de l’intérieur américain, a effectué ses débuts sous le maillot sarthois.

“Joueur intelligent” selon le coach, les débuts du pigiste médical sont salués par le capitaine, Wilfried Yeguete : “Il a pris ses marques. Il est impliqué, il ne force pas les choses, il a une énergie positive et pourtant ce n’est pas facile de venir dans une équipe en fin de saison et avoir de l’impact. Il s’entraîne bien et a une bonne lecture du jeu. C’est un plus de l’avoir dans l’équipe près de Trevor. Le coach lui donne beaucoup de liberté”. Le vétéran, fraîchement prolongé, a lui aussi livré une partie de grande qualité face à l’ASVEL, avec 16 points, 10 rebonds et 5 passes décisives, face à une adversité relevée, Andre Roberson ou encore Neal Sako. “Notre capitaine continue sa saison fabuleuse, il a tenu la dragée haute face à une paire d’intérieurs, plus grands que lui. Sa prolongation de deux ans est amplement méritée. Il apporte comme capitaine, de la sérénité et de la confiance”, explique Guillaume Vizade.

Pas de recrue à la mène, mais Tray Buchanan et Lois Grasshoff font le boulot

À la mène, aucun recrutement n’a pour l’heure été annoncé, alors Guillaume Vizade trouve des ressorts au sein de son effectif. Sans Hudgins, Tray Buchanan a enfilé le costume de titulaire sans difficulté, comme il l’avait déjà fait à Saint-Quentin, inscrivant 27 points en 30 minutes cette fois contre l’ASVEL. Pour l’épauler, Vizade a fait appel à la polyvalence Noah Penda, habituellement dans l’aile ou à l’intérieur : “Il faut saluer la compacité de Noah Penda à avoir joué comme un arrière et un meneur de jeu, cela a été d’un gros soutien”, appuie-t-il.

Autre joueur qui s’est fait remarquer lors la rencontre face à l’ASVEL : Loïs Grasshoff (1,99 m, 20 ans). Au lendemain des 33 points de son frère Bastien avec les Espoirs, il a poursuivi la bonne dynamique familiale, avec les pros cette fois. L’ailier a réalisé un sans-faute au tir, inscrivant 8 points en 9 minutes, avant de sortir sur blessure. Une performance remarquée par l’ensemble de l’effectif : “L’entrée de Lois Grasshoff en première mi-temps a donné confiance, il nous a aidés à lutter et à passer devant. Les gars sont contents pour lui, il est irréprochable à l’entraînement”, souligne Guillaume Vizade qui “attend de voir l’évolution de sa blessure”.