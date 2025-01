Marième Badiane annoncée à Minnesota : une nouvelle Française en WNBA ?

Jeux Olympiques oblige, la saison 2024 de WNBA avait été assez pauvre en Françaises sur la ligne de départ : seules la rookie Lou Lopez-Sénéchal et la future finaliste Olivia Epoupa avaient représenté le basket tricolore lors des premières semaines, avant que Gabby Williams ne vienne gonfler le contingent bleu dans la dernière ligne.

Cet opus 2025 promet d’être plus animé pour les Françaises en WNBA : Gabby Williams y est de nouveau annoncée, de même qu’Iliana Rupert, Marine Johannes, les rookies Carla Leite et Leila Lacan, voire Dominique Malonga, attendue très haut à la Draft. Et il pourrait y en avoir d’autres… La preuve avec cette information inattendue livrée par le journaliste Kent Youngblood, du Minnesota Star Tribune : le Lynx de Minnesota, finaliste de la saison WNBA, officialisera samedi (date de l’ouverture du marché des transferts) l’arrivée de Marième Badiane (1,90 m) !

The Lynx are expected to announce the re-signing of Natisha Hiedeman and the addition of French center Marieme Badiane when the WNBA's official signing period opens tomorrow:https://t.co/sBwmEy1Ap5 — Kent Youngblood (@BloodStrib) January 31, 2025

Dans une nouvelle dimension depuis quelques mois

Ainsi, l’intérieure brestoise s’apprête à devenir une rookie de… 30 ans, au sein de l’une des trois franchises les plus titrées de l’histoire (quatre sacres, comme Houston et Seattle). La preuve que sa carrière a vraiment basculé récemment dans une nouvelle dimension depuis quelques mois. Exilée au Fenerbahçe Istanbul depuis février 2024 après avoir passé l’intégralité de sa carrière entre la Ligue 2 et la LFB, elle s’est imposée comme une joueuse essentielle du plus grand club d’Europe (13,8 points et 7,3 rebonds en KBSL ; 5,6 points et 4,3 rebonds de moyenne en EuroLeague, toujours aucune défaite sur la scène continentale avec le Fenerbahçe) et de l’équipe de France vice-championne olympique.

De tous les Jeux Olympiques, Marième Badiane a livré l’un de ses meilleurs matchs en finale face aux États-Unis (8 points à 2/5, 6 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions). Ce n’est d’ailleurs certainement pas un hasard si elle s’est retrouvée sur les tablettes du Lynx puisque la coach de Team USA, miraculé face aux Bleues (67-66), n’est autre que celle de Minnesota, Cheryl Reeve.

Encore une joueuse absente pour une partie de la préparation à l’Euro ?

Finalement, la seule perdante dans l’histoire est l’équipe de France, qui risque de voir une autre joueuse promise à l’EuroBasket 2025 manquer une partie de la préparation à cause des joutes américaines, qui se tiendront du 14 mai au 17 octobre, avec le championnat d’Europe au milieu (du 19 au 29 juin). Depuis l’affaire Marine Johannès en 2023, la FFBB a changé sa politique et va laisser ses joueuses partir aux États-Unis, pour n’arriver au rassemblement que deux semaines avant l’Euro.

« Certaines joueuses seront sollicitées l’été prochain par la WNBA, et le temps que nous avons en commun en février nous servira donc forcément de préparation en vue de l’Euro 2025 », exprimait récemment le sélectionneur Jean-Aimé Toupane sur le site de la FFBB, à propos d’une fenêtre où Badiane est convoquée. « D’autant plus que celle-ci sera très courte, et qu’en fonction des joueuses sollicitées par la WNBA, nous ne savons pas encore exactement avec quel groupe nous commencerons cette préparation estivale. »

C’est donc désormais près de la moitié des vice-championnes olympiques qui sont potentiellement concernées : Williams, Johannès, Rupert, Lacan, Badiane et certainement Malonga. Tout en sachant qu’une joueuse comme Marine Fauthoux a également été draftée (par New York, en 2021) et que d’autres départs surprises comme Marième Badiane ne sont pas forcément à exclure…