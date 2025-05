Marine Johannès snipeuse d’un New York serein face à Chicago

Au lendemain de son forfait pour l’EuroBasket avec l’équipe de France, Marine Johannes (1,78 m, 30 ans) est sortie du banc de New York pour participer au deuxième succès du Liberty en autant de matchs cette saison. Une victoire 99 à 74 à Chicago pour un New York serein, record même.

