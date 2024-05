Monaco : Mike James blessé à la hanche

Depuis sa sortie en pleurs du parquet suite à la défaite de l’AS Monaco face au Fenerbahçe Istanbul le 8 mai 2024, Mike James (1,85 m, 33 ans) n’a plus joué, manquant le déplacement à Blois puis la réception de Le Portel en playoffs (85-78).

Le MVP de l’EuroLeague n’est pas mis au repos, ou préservé. Au contraire, il est à l’infirmerie, soignant une blessure à la hanche contractée lors de la série contre le Fenerbahçe. Il ne sera pas du voyage vers le Chaudron ce samedi. Ce qui ne l’a pas empêché de suivre de très près le match inaugural face à l’ESSM, tweetant même lors de la première mi-temps qu’il « aimait le rythme » de la Roca Team.

I like our pace right now

— Mike James (@TheNatural_05) May 16, 2024