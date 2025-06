Monique Akoa-Makani et le Phoenix Mercury en pleine forme

C’est l’une des équipes les plus en forme de WNBA. Après trois saisons compliquées conclues par le départ des légendes du club Diana Taurasi et Brittney Griner, le Phoenix Mercury a tourné la page avec brio. Leur début de saison 2025 dans cette nouvelle ère se passe pour l’instant très bien. Avec 11 victoires pour 4 défaites, l’équipe de l’Arizona est sur le podium du classement, derrière les mastodontes New-York et Minnesota. Le Mercury est même sur une série de cinq victoires d’affilée.

Cette soirée du 21 juin à horaire européen, c’est sur le parquet des Chicago Sky qu’elles l’ont emporté facilement, 107-86. De quoi conclure en beauté un road-trip à 100% de victoires. Le match a même pris la forme d’un blow-out, puisque l’écart était de 34 points à la fin du troisième quart (58-92). Les joueuses de Nate Tibbetts ont brillé dans l’adresse avec un record de franchise à 3-points (17/35 soit 48,6%) et même au rebond (34 à 22), face à une équipe de Chicago pourtant normalement solide dans ce domaine grâce à Angel Reese. Mais le jeu allait simplement trop vite pour elles, et le staff a pu faire tourner l’effectif.

17 threes in a game is a new franchise record for us! pic.twitter.com/yDU2jVNOO0 — Phoenix Mercury (@PhoenixMercury) June 21, 2025

Akoa-Makani imperturbable

Monique Akoa-Makani (1,79 m, 24 ans) – maintenue titulaire malgré le retour de blessure de la star Kahleah Copper – a sorti un match dans ses standards. Moins de 48 heures après son match record à 21 unités, elle a sorti 8 points à 3/4 aux tirs (dont 2/2 à 3-points), 4 rebonds, 2 passes décisives et 3 interceptions en 18 minutes. Profitant des espaces créés par ses coéquipières, elle a su sanctionner de loin, comme sur l’ensemble de la saison (44,7% à 3-points). Elle est désormais septième meilleure marqueuse chez les rookies, et la meilleure en termes de tirs “clutchs” (points marqués dans les 5 dernières minutes quand l’écart est de 5 points ou moins).

« Je suis dans une équipe avec des super joueuses, ça me permet d’apprendre tous les jours. C’est super d’avoir des retours de grandes joueuses comme Kahleah Cooper ou Alyssa Thomas, ça me pousse à atteindre mes objectifs » disait la franco-camerounaise de 24 ans après son dernier match. Reste à voir si elle continuera sur sa lancée, puisque le Cameroun disputera l’AfroBasket à partir du 26 juillet jusqu’au 3 août. Lors de la dernière édition, elle était une des leaders de l’équipe avec plus de 10 points de moyenne. La native de Bafang (Cameroun) n’a pas encore confirmé ou infirmé sa participation.