Nadir Hifi marque des points importants en Summer League

Invité surprise des Minnesota Timberwolves pour sa toute première Summer League, Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) saisit sa chance au maximum. Le jeune français, tout juste écarté du groupe France pour les Jeux Olympiques, est à Las Vegas en compagnie de 15 autres français. Il a disputé ce vendredi 12 juillet au soir son premier match dans un environnement NBA, un an après sa présentation à la Draft qui n’avait débouché sur rien. Cette fois, Hifi est arrivé plus en confiance et avec une meilleure cote auprès des recruteurs. Grâce à son excellente saison avec le Paris Basketball. Et il l’a montré sur le terrain dès qu’on lui en a donné l’occasion.

Saisir sa chance

Lors du match d’ouverture des Timberwolves face aux New-Orleans Pelicans (victoire 81-74), le natif de Strasbourg a joué 14 minutes en sortie de banc. La faute à un back-court déjà très garni, avec notamment les deux rookies Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. Mais Hifi a tout de même signé des très bonnes statistiques : 11 points à 5/11 aux tirs (dont 1/5 à 3-points), 3 rebonds, 5 passes décisives, 3 interceptions et 0 perte de balle. Il demandait beaucoup la balle – comme c’est de coutume en Summer League – et a tenté le maximum d’actions décisives qu’il pouvait. « J’adore ce gamin. Il a une super énergie. Il est très talentueux, très doué. Je suis excité de l’avoir » a avoué le coach de l’équipe en Summer League Chris Hines auprès de l’Équipe. Quant à son temps de jeu, celui-ci devrait évoluer lors des prochains matchs. « On m’avait prévenu que j’allais peu jouer parce que je ne m’étais pas beaucoup entraîné. Mais avec le peu de temps de jeu que j’ai eu, je pense que j’ai été très efficace. Je pense que mon rôle va devenir de plus en plus important. »

Un contrat à aller chercher ?

À la clé de cette Summer League, un possible premier contrat en NBA pour Nadir Hifi. Le journaliste insider Jon Krawczynski a dévoilé que les Timberwolves « aimaient Hifi. » Et pourraient donc faire marcher quelque chose pour le signer. Pour le moment, les trois contrats two-way de l’équipe sont pourvus. Mais il reste un contrat garanti de libre parmi les 15 autorisés. On peut très bien imaginer qu’un des trois two-way soient convertis en contrats garantis. Et que Hifi prenne la place vacante. Un scénario pour l’instant hypothétique. Pour qu’il se réalise, l’ancien du Portel va devoir continuer à performer en Summer League. Le prochain match des Timberwolves à Las Vegas aura lieu dimanche 14 juillet à 23h30 (heure française) face aux Pacers.