Nicole Enabosi revient au C’Chartres BF

Le C’Chartres basket tient sa troisième recrue. Après s’être offert les services de Kendall Cooper et de Stella Colas, c’est Nicole Enabosi (1,88 m, 27 ans) qui fait son retour au club.

Un an après son départ pour Toulouse, l’Américano-nigériane revient dans l’Eure-et-Loir. Partie pour disputer la LFB, la poste 4 a du refaire une saison en LF2, les Toulousaines ne s’étant pas maintenue. Après un exercice 2023-2024 rondement mené (15 points à 47% de réussite aux tir et 8,8 rebonds pour 17 d’évaluation en 32 minutes), Nicole Enabosi a permis à Toulouse d’atteindre la finale des playoffs de LF2. Battues 2-1 par…Chartres, les Toulousaines ne retrouveront pas la LFB. La native de Gaithersburg (Maryland) va donc découvrir la première division française avec son premier club en France.

Un duo Cooper-Enabosi

En signant Kendall Cooper et Nicole Enabosi, le C’Chartres BF réunit les deux meilleures intérieures de la LF2 en 2023-2024. Kendall Cooper, MVP de LF2 avec 18 points et 9 rebonds de moyenne, et la double championne du Nigéria, 15 points et 8,8 rebonds, vont être les clés du rebond et du jeu poste bas. Le CCBF n’arrivera pas démuni la saison prochaine en LFB. Désormais avec 10 joueuses dans son effectif, il ne manque qu’une dernière recrue à l’entraîneur Benoît Marty pour terminer son recrutement.