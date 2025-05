Noa Kouakou-Heugue, l’ANGT puis l’Australie chez les Perth Wildcats

Finaliste de l’ANGT l’an passé à Berlin après une cruelle défaite en prolongation face au Real Madrid, le Pôle France espère prendre sa revanche à Abou Dabi. Dans ses rangs, Noa Kouakou-Heugue (2,09 m, 18 ans) aborde la compétition avec une double motivation : décrocher un titre pour conclure son aventure au PFBB et se projeter sereinement vers un avenir prometteur en Australie.

Cap sur Perth pour Noa Kouakou-Heugue

À 18 ans, Noa Kouakou-Heugue s’apprête à vivre une transition majeure dans sa jeune carrière. MVP du tournoi qualificatif de Belgrade, l’intérieur de 2,09 m dispute ses dernières rencontres sous les couleurs du Pôle France à l’occasion du prestigieux Adidas Next Generation Tournament (ANGT). Et pour sa sortie, l’ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de Voiron vise la plus belle des récompenses : le titre.

« Ce serait vraiment fort de finir sur une victoire, surtout après la frustration de l’an dernier », confie-t-il, déterminé à tourner une belle page. Passé par l’équipe U15 Élite de l’ASVEL, Kouakou-Heugue s’est imposé cette saison comme un cadre de l’équipe U18 du PFBB engagée en Nationale 1, compilant en 33 matches des moyennes solides de 9,8 points, 4,8 rebonds et 1,8 passe décisive.

Mais l’heure est déjà au changement. À l’image d’Alexandre Sarr avant lui, l’international tricolore va rejoindre le Next Star Program en Australie, un tremplin qui l’a séduit pour sa visibilité et son exigence. C’est à Perth qu’il va évoluer en 2025-2026, avec pour objectif assumé de se positionner dans la course à la Draft NBA 2026.

Avant de s’envoler pour l’Océanie, le jeune poste 4/5 pourrait vivre un été chargé. Il est attendu avec les U19 pour la Coupe du monde à Lausanne, avant de prendre le leadership de l’équipe de France U18. Un programme qui reflète l’ambition du joueur, déterminé à confirmer tout le potentiel entrevu cette saison. Cela commence par le match contre le Zalgiris Kaunas ce jeudi à 12h30 heure française.