Nouvelle victoire pour Blois, qui fait une bonne opération face à l’ASA : « C’est parfait ! »

Après une reprise compliquée en début d’année, l’ADA Blois a repris sa marche en avant et enchaîne les victoires convaincantes. Ce samedi 8 mars au soir, le club blésois a clôturé la très particulière 26e journée de Pro B par un nouveau succès à domicile, cette fois contre une autre équipe en forme, l’Alliance Sport Alsace (80-75 score final).

« Ça aurait pu être un plus beau match, mais ça a finalement été très haché »

Avec une marque et un temps de jeu répartis de manière homogène – l’une des marques de fabrique du coach David Morabito – l’ADA a maîtrisé son sujet, notamment en première période (51-39). Si le match fut plus âpre en seconde période des deux côtés, les pensionnaires du Jeu de Paume ont su maintenir un écart suffisant pour l’emporter finalement de cinq points. Après la rencontre au micro de La Nouvelle République, le coach Morabito s’est montré satisfait de la performance défensive de ses joueurs : « Les deux équipes proposent un beau basket et ça aurait pu être un plus beau match, mais ça a finalement été très haché. Mais on a su prendre cette victoire contre l’ASA qui était sur une superbe dynamique et qu’on a su limiter à 75 points alors que c’est une très grosse attaque. C’est parfait ! »

Les joueurs de Gries-Souffel n’ont en effet que shooté à 4/18 à 3-points, soit 22%. Ils ont aussi perdu 19 ballons, face à la défense agressive des Blésois sur les lignes arrières, notamment de Maxime Sconard (3 interceptions) et Lucas Ugolin (10 points, 2 interceptions). Le coach alsacien Nebojsa Bogavac a regretté cette défaite qui représente « une belle occasion manquée », même si c’est « peut-être trop tôt pour parler des playoffs. » À 12 journées de la fin, l’ASA pointe à la 6e place du classement, directement qualificative pour les quarts de finale. Mais avec quatre victoires de retard sur le trio de tête composé de Boulazac, Orléans et Blois, tous à égalité. « On va désormais se reconcentrer pour faire le meilleur classement en fin de saison et se projeter à court terme. »