O.D. Anosike rejoint le club turc de Gaziantep

Avant dernier de deuxième division turque, Gaziantep a fait venir O.D. Anosike (2,03 m, 33 ans) pour le reste de la saison 2024-2025. L’intérieur américano-nigérian va tâcher d’aider l’ancien club de Mouhammadou Jaiteh et Alpha Kaba à se reprendre après une première partie d’exercice à 10 défaites en 15 rencontres.

Passé par Cholet Basket, la SIG Strasbourg et l’ESSM Le Portel, O.D. Anosike a joué dans trois clubs différents la saison passée, en République dominicaine, en Iran mais aussi, déjà, en deuxième division turque pour le club du MKE Ankaragucu Basketbol. En 15 rencontres, le grand frère d’E.J. Anosike (1,95 m, 26 ans) a tourné à 11,9 points, 13,8 rebonds et 2,8 passes décisives. Aux côtés de l’ancien Chalonnais Rolands Freimanis et de Marquis Wright (ex-Denain, Boulazac et Gries-Souffel), il va tâcher de faire aussi bien.