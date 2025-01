Officiel : Ben Bentil est un joueur de l’ASVEL

Ben Bentil va bien disputer la seconde partie de la saison 2024-2025 sous les couleurs de l’ASVEL. Comme annoncé, le joueur s’est engagé ce mardi 21 janvier avec le club villeurbannais.

Ben Bentil est Villeurbannais ! ✍️ Pour solidifier son secteur intérieur, LDLC ASVEL enregistre l’arrivée de Ben Bentil (29 ans, 2m06) ! 🇬🇭 #LDLCASVEL pic.twitter.com/FVQBgRPZB9 — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) January 21, 2025

Une rotation intérieure de plus pour l’ASVEL

Ainsi, Benjamin Bentil (2,04 m, 29 ans) va venir densifier l’effectif de l’ASVEL, qui a subi de nombreux blessures de joueurs cette saison, comme Mbaye Ndiaye ou encore Charles Kahudi. L’intérieur ghanéen va ainsi venir apporter sa puissance et sa densité physique dans la raquette villeurbannaise aux côtés de Joffrey Lauvergne, Neal Sako et Tarik Black. Ce poste 4/5 va jouer pour un troisième club cette saison, après l’Hapoël Tel-Aviv et plus longuement celui de Naples (14,9 points à 43,9% de réussite aux tirs, 6,3 rebonds et 1,3 passe décisive en 26 minutes après 11 matches de Serie A).

Ancien joueur de Châlons-Reims où il n’a pas laissé un souvenir impérissable en 2017-2018, Ben Bentil s’était depuis imposé sur le marché européen, jouant pour trois écuries d’EuroLeague (Panathinaïkos, Milan et l’Étoile Rouge de Belgrade).