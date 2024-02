Officiel : Boris Dallo signe à Strasbourg

Boris Dallo (1,96 m, 29 ans) retrouve la SIG Strasbourg. Comme annoncé, l’ailier a quitté l’ASVEL et s’est engagé avec le club alsacien jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 29 ans, qui n’a pris part qu’à 12 rencontres de Betclic ELITE et 3 matches d’EuroLeague avec Villeurbanne, devrait donc davantage retrouver les terrains avec Strasbourg.

🚨𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗥𝗘𝗖𝗥𝗨𝗧𝗘𝗠𝗘𝗡𝗧🚨 Tout le monde en parlait, aujourd'hui nous vous le confirmons, Boris Dallo fait son retour ‼️ ✅Feu vert médical et contrat signé à l'instant, Boris est déjà à l'entraînement 👋Bienvenue chez toi @DalloBoris12 Sa première décla ? Ici⤵️ — SIG Strasbourg (@sigstrasbourg) February 22, 2024

Boris Dallo se voit comme « une sorte de valeur ajoutée »

La traversée du désert de Boris Dallo est donc potentiellement terminée. Malgré trois entraîneurs à l’ASVEL cette saison (Parker, Pozzecco et Poupet), l’ancien joueur de Cholet notamment n’a jamais été inclu dans la rotation rhodanienne. À Strasbourg, en balance pour les playoffs de Betclic ELITE (8e) mais mal parti pour le top 16 de la Champions League (3 défaites), l’ailier devrait retrouver un rôle prépondérant. « C’est un joueur qui peut nous aider sur plusieurs postes et qui peut exprimer sa dureté et son intensité dans la lignée de ce que nous voulons améliorer sur le terrain », explique le directeur sportif Nicola Alberani sur le site du club.

Lors de son premier passage à Strasbourg (2019-2020), il avait été embauché comme remplaçant médical de Jérémy Nzeulie, avant de poursuivre la saison (6,9 points à 42% aux tirs, 4,5 rebonds et 3,1 passes décisives de moyenne).