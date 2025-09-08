Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Équipe de France

« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination

Équipe de France - Battue par la Géorgie (70-80) ce dimanche à Riga, l’équipe de France quitte l’EuroBasket 2025 dès les huitièmes de finale. Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele et Mam Jaiteh ont pointé le manque d’adresse, d’expérience et de rigueur pour expliquer cette élimination prématurée.
|
00h00
Résumé
Écouter
« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination

L’équipe de France dans le rond central après la défaite contre la Géorgie, écoute le message du capitaine Guerschon Yabusele

Crédit photo : Julie Dumélié

L’équipe de France a quitté l’EuroBasket 2025 dès les huitièmes de finale, battue par la Géorgie (70-80) dimanche à Riga. Avec une adresse extérieure catastrophique (6/36 à 3-points) et une certaine naïveté dans les moments clés, les Bleus n’ont pas réussi à imposer leur jeu. Après la rencontre, Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele et Mam Jaiteh ont analysé cette déroute, entre déception, réalisme et appel à construire pour l’avenir.

Hoard : « On n’a pas atteint les objectifs fixés »

Pour sa première grande compétition avec les Bleus, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) a résumé le sentiment général : « Guerschon disait qu’on avait tout donné pendant la prépa, pendant tous nos matchs. Malheureusement, quelques blessures, des choses comme ça… On aurait pu mieux jouer aujourd’hui. C’est un nouveau groupe, dans les années à venir, il pourra faire quelque chose de beau. »

L’intérieur reconnaît que le manque d’expérience a pesé : « C’est une réalité, pas forcément une excuse. Mais oui, on a un groupe jeune. L’expérience, on ne l’acquiert qu’à travers des matchs comme aujourd’hui. Il faudra s’en servir pour les prochaines fois. »
S’il parle d’« échec » au regard des objectifs, il retient l’état d’esprit : « On peut être fiers de nous sur ce point-là. Bien sûr qu’on aurait aimé une médaille, mais il faudra s’en nourrir. »

Yabusele : entre frustration et fierté

Capitaine sur cet Euro, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) n’a pas masqué sa frustration face à la réussite géorgienne : « Ils ont été plus durs que nous. On a raté beaucoup de shoots ouverts, c’étaient des bons tirs, il fallait continuer à les prendre. »

LIRE AUSSI

Face aux journalistes géorgiens, exubérants après la victoire, l’intérieur des New York Knicks a même lâché un « Calmez-vous, vous êtes journalistes, pas joueurs », avant de retrouver son calme.

Il a ensuite insisté sur la construction d’un collectif appelé à durer : « Forcément c’est un échec, on perd, mais je suis fier de ce groupe. L’Euro, c’est compliqué, il y a des petites nations qui n’ont rien à perdre et qui donnent tout. J’espère que l’équipe restera la même, ce sont mes frères. »

Jaiteh : « Un match qu’on donne »

Honorable dans la raquette, Mouhammadou Jaiteh a lui aussi pointé l’inexpérience : « Ce match, on le perd plus à l’expérience qu’autre chose. C’était une première pour beaucoup de joueurs. On a le sentiment qu’on leur donne la victoire, même si on ne leur retire pas de crédit. »

À titre personnel, l’intérieur s’est accroché défensivement face à Goga Bitadze et Tornike Shengelia : « J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Globalement, j’ai limité Bitadze qui était à 18 points de moyenne sur la compétition, et Shengelia à la fin. »

Mouhammadou Jaiteh est revenu sur l'élimination de la Géorgie en huitièmes de finale de l'EuroBasket contre la Géorgie
Mouhammadou Jaiteh est revenu sur l’élimination de la Géorgie en huitièmes de finale de l’EuroBasket contre la Géorgie (photo : Julie Dumélié)

Mais c’est surtout le regret collectif qui domine : « On a manqué de constance. Ils ont montré dès le début qu’ils en voulaient plus que nous. On a surtout été naïfs collectivement. Cette défaite doit permettre à tout le monde de gagner en maturité. »

Ce lundi matin, la délégation française est rentrée à Paris, alors que huit autres sélections se préparent à disputer les quarts de finale, mardi et mercredi. La prochaine échéance des Bleus est fin novembre / début décembre, avec le début des qualifications à la Coupe du monde 2027.

A Riga,

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
tarbes NF1
NF1
00h00Tarbes déchante encore, et pourrait finalement jouer en Ligue régionale !
Présaison
00h00Cholet s’impose face à Limoges dans la nouvelle Arena Stadium des Sables-d’Olonne
EuroBasket
00h00Le sélectionneur de l’Allemagne cède officiellement son poste à son assistant pour la suite de l’EuroBasket
L'équipe de France dans le rond central après la défaite contre la Géorgie, écoute le message du capitaine Guerschon Yabusele
Équipe de France
00h00« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination
ELITE 2
00h00La Rochelle ne se rassure pas face à Nantes, avant la reprise des compétitions officielles
La Grèce veut se qualifier pour sa première demi-finale d'EuroBasket depuis 2009
EuroBasket
00h00EuroBasket 2025 : le programme complet des quarts de finale
David Michineau Bursaspor vs Saragosse
Betclic ELITE
00h00David Michineau renforce l’AS Monaco !
Espoirs ELITE
00h00L’ASVEL prête un international espoir français à l’Elan Chalon
asvel bourg ain star
Présaison
00h00L’ASVEL rend sa gifle à la JL Bourg en finale de l’Ain Star Game 2025
Aleksandar Dzikic a livré une belle bataille tactique lors de France - Géorgie
EuroLeague
00h00L’hommage de Tornike Shengelia au coach de la Géorgie, Aleksandar Dzikic
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Le contrat de Moussa Diabaté avec les Hornets n’est toujours pas garanti pour 2025-2026
NBA
00h00Le Real Madrid signe un vétéran référencé en NBA
Kóstas Papanikoláou et la Grèce ont eu chaud contre l'Espagne
NBA
00h00La Grèce élimine l’Espagne, tenante du titre de l’EuroBasket
NBA
00h00La NBA revolutionne le All-Star Game 2026 : USA vs Monde, l’avenir de l’événement qui rassemble les superstars ?
NBA
00h00Dallas sort le chéquier pour l’une de ses stars : près de 100 millions de dollars pour ce joueur majeur du parcours jusqu’aux Finales NBA
NBA
00h00Michael Jordan et la NBA pleurent la disparition d’une légende du basket, un Hall of Famer qui a changé l’image de la Ligue à tout jamais
NBA
00h00Des dizaines de millions de dollars de fraude : une superstar NBA dans la tourmente après d’étonnantes révélations !
champion nba fenerbahçe
NBA
00h00Un champion NBA 2020 serait en route vers Fenerbahçe
NBA
00h00Le futur de Giannis Antetokounmpo se dévoile : son frère Thanasis laisse un indice crucial sur le futur du Greek Freak
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
1 / 0