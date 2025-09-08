« On a surtout été naïfs collectivement » : les dernières réactions des Bleus suite à leur élimination

L’équipe de France a quitté l’EuroBasket 2025 dès les huitièmes de finale, battue par la Géorgie (70-80) dimanche à Riga. Avec une adresse extérieure catastrophique (6/36 à 3-points) et une certaine naïveté dans les moments clés, les Bleus n’ont pas réussi à imposer leur jeu. Après la rencontre, Jaylen Hoard, Guerschon Yabusele et Mam Jaiteh ont analysé cette déroute, entre déception, réalisme et appel à construire pour l’avenir.

Hoard : « On n’a pas atteint les objectifs fixés »

Pour sa première grande compétition avec les Bleus, Jaylen Hoard (2,04 m, 26 ans) a résumé le sentiment général : « Guerschon disait qu’on avait tout donné pendant la prépa, pendant tous nos matchs. Malheureusement, quelques blessures, des choses comme ça… On aurait pu mieux jouer aujourd’hui. C’est un nouveau groupe, dans les années à venir, il pourra faire quelque chose de beau. »

L’intérieur reconnaît que le manque d’expérience a pesé : « C’est une réalité, pas forcément une excuse. Mais oui, on a un groupe jeune. L’expérience, on ne l’acquiert qu’à travers des matchs comme aujourd’hui. Il faudra s’en servir pour les prochaines fois. »

S’il parle d’« échec » au regard des objectifs, il retient l’état d’esprit : « On peut être fiers de nous sur ce point-là. Bien sûr qu’on aurait aimé une médaille, mais il faudra s’en nourrir. »

Yabusele : entre frustration et fierté

Capitaine sur cet Euro, Guerschon Yabusele (2,01 m, 29 ans) n’a pas masqué sa frustration face à la réussite géorgienne : « Ils ont été plus durs que nous. On a raté beaucoup de shoots ouverts, c’étaient des bons tirs, il fallait continuer à les prendre. »

Face aux journalistes géorgiens, exubérants après la victoire, l’intérieur des New York Knicks a même lâché un « Calmez-vous, vous êtes journalistes, pas joueurs », avant de retrouver son calme.

Il a ensuite insisté sur la construction d’un collectif appelé à durer : « Forcément c’est un échec, on perd, mais je suis fier de ce groupe. L’Euro, c’est compliqué, il y a des petites nations qui n’ont rien à perdre et qui donnent tout. J’espère que l’équipe restera la même, ce sont mes frères. »

Jaiteh : « Un match qu’on donne »

Honorable dans la raquette, Mouhammadou Jaiteh a lui aussi pointé l’inexpérience : « Ce match, on le perd plus à l’expérience qu’autre chose. C’était une première pour beaucoup de joueurs. On a le sentiment qu’on leur donne la victoire, même si on ne leur retire pas de crédit. »

À titre personnel, l’intérieur s’est accroché défensivement face à Goga Bitadze et Tornike Shengelia : « J’ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Globalement, j’ai limité Bitadze qui était à 18 points de moyenne sur la compétition, et Shengelia à la fin. »

Mais c’est surtout le regret collectif qui domine : « On a manqué de constance. Ils ont montré dès le début qu’ils en voulaient plus que nous. On a surtout été naïfs collectivement. Cette défaite doit permettre à tout le monde de gagner en maturité. »

Ce lundi matin, la délégation française est rentrée à Paris, alors que huit autres sélections se préparent à disputer les quarts de finale, mardi et mercredi. La prochaine échéance des Bleus est fin novembre / début décembre, avec le début des qualifications à la Coupe du monde 2027.

