Orléans se relance, Aix-Maurienne aussi, Caen chute hors du Top 10

Alors que sa première prise de pouvoir en Pro B avait été suivie par deux défaites de rang, Orléans s’est relancé. Malmené à Évreux, l’OLB a tout de même fini par infliger une neuvième défaite de rang à l’ALM (76-73), qui se satisfera juste de la défaite de Chartres à l’Alliance Sport Alsace (68-74), même si ce n’est pas cela qui lui permettra d’avancer. L’ALM et le CCMB attendront maintenant avec anxiété le résultat de Fos samedi à Marseille contre Poitiers.

Avec 29 changements de leader à Jean-Fourré, l’équipe du Loiret a dû puiser loin dans ses ressources pour s’en sortir. « Je retiens vraiment la victoire parce qu’on était dans un moment difficile, avec deux défaites consécutives », se réjouit le coach Lamine Kebe, interrogé par La République du Centre. « Je pense qu’on a retrouvé une solidarité pendant 40 minutes. Sur nos deux derniers matchs, on a eu des séquences où, dans la difficulté, on s’est un peu isolés et on était moins les uns avec les autres. Aujourd’hui, je trouve qu’on s’est beaucoup plus parlé. »

Autre équipe qui s’est relancée : Aix-Maurienne. Alors qu’une période de flottement était apparue ces derniers temps, avec trois revers de rang, dont une vraie contre-performance mardi à Toulon, AMSB a retrouvé son jeu flamboyant et a roulé sur la Chorale de Roanne à Vacheresse (100-82). « On voulait envoyer un message au championnat pour montrer qu’il faudra compter sur Aix Maurienne jusqu’à la fin », clame Luc Loubaki dans Le Progrès.

Certains se sont chargés de le transmettre : on pense aux 25 points en 20 minutes de Jacori Payne (à 6/7 à 3-points) ou aux 20 rebonds de Carlos Pepin, deuxième total de la saison derrière les 21 d’Aaron Levarity.

Reléguée à la cinquième place de Pro B, la Chorale a vu l’ASA lui repasser devant à la faveur du panier-average (20v-13d), tandis que l’Élan Béarnais, avec son match de moins, se rapproche dangereusement (19v-13d). Avec le surprenant réveil d’Amadou Sidibé (auteur de 20 points, alors qu’il n’en avait compilé que… 2 sur les cinq derniers matchs), Pau a facilement dominé une équipe de Poitiers affaiblie (93-78).

Derrière, la lutte pour une place dans le Top 10 fait rage. Avec des points venus de ses 11 joueurs, Antibes a brisé la série de six victoires consécutives en déplacement de Nantes (87-65) tandis que le SCABB s’est baladé à Champagne Basket (99-79). À la mi-temps, les Ligériens menaient de 35 points (57-22) ! Des victoires très précieuses puisque dans le même temps, Caen a chuté à domicile contre Denain (78-83). Avec 23 points, Romain Parmentelot a parfaitement emmené les Dragons et signé son record de la saison. Avec cette défaite, le CBC chute hors du Top 10, à une longueur du duo Antibes – SCABB.