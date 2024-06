Paris reçoit une ASVEL dans le rouge pour une place en finale des playoffs

Comment terminer cette série entre Paris et l’ASVEL, dès plus serrée pendant les quatre premières rencontres, autrement que par un match 5 décisif ? Après avoir mal débuté la confrontation à l’Adidas Arena, Villeurbanne avait su retourner la situation pour mener 2 à 1 face au Paris Basketball. Ce dernier a pu compter sur un match exceptionnel du MVP de la saison régulière T.J. Shorts pour forcer un match 5 à domicile ce dimanche 2 juin.

« C’est une série qui peut vraiment tourner dans les deux sens »

Pour leur 7e affrontement cette saison (deux victoires de Paris en saison régulière, qui de Paris ou l’ASVEL sortira vainqueur de la confrontation la plus importante de la saison entre les deux équipes ? En plus de jouer à l’extérieur, les Rhodaniens se déplacent dans la capitale avec quelques incertitudes qui planent, comme les présences de Charles Kahudi (adducteurs) ou Mike Scott (genou). Ce qui est certain en revanche, c’est la présence de son meneur de jeu Nando De Colo, remis d’une blessure à la cheville et revenu à l’occasion des matchs à l’Astroballe. L’international français a donné son analyse sur la série au Progrès avant le match 5.

« C’est une série qui peut vraiment tourner dans les deux sens, résume Nando De Colo. Les deux équipes ont clairement des qualités pour atteindre la finale. À nous de faire le maximum pour nous concentrer sur ce que nous devons faire et essayer de ne pas reproduire les petites erreurs qui nous ont fait mal, surtout lors du dernier match. »

Paris va tenter de prolonger sa saison de rêve

Alors que l’ASVEL vit une saison compliquée (avant-dernière d’EuroLeague, élimination précoce en Leaders Cup et en Coupe de France), le club le plus titré du championnat de France (21) voudra sauver sa saison en renouant avec la finale des playoffs. Pour Paris, une qualification en finale serait « une cerise sur le gâteau » d’une très belle saison comme le confiait le directeur sportif Amara Sy à France Info.

« Cette saison, tout nous a souri, se remémore l’une des légendes de la LNB. Et, si par malheur on ne parvient pas à se qualifier, on sera extrêmement fiers de la saison qu’on a réalisée. Si on arrive à se qualifier pour la finale, que voulez-vous que je vous dise ? Le rêve va se prolonger et on va essayer d’aller au bout. Mais déjà se qualifier pour cette finale, ce serait exceptionnel ! »

On connaîtra à l’issue de cette dernière manche couperet l’adversaire de l’AS Monaco en finale des playoffs de Betclic ELITE. Coup d’envoi ce dimanche 2 juin à 19h sur La Chaîne L’Équipe.