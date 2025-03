Pas de retrouvailles avec Paris pour Enzo Shahrvin, qui pense cependant « s’épanouir » à Saint-Quentin

Le match entre Paris et Saint-Quentin comptera un grand absent symbolique : Enzo Shahrvin (2,01 m, 22 ans). Prêté par le club de la capitale à son concurrent axonais il y a tout juste quelques jours, l’ex-international français U20 en 2022 sera sur la touche pour des raisons plutôt floues. Il est pourtant bel et bien qualifié par la LNB pour faire ses débuts. Mais Julien Mahé se passera de ses services alors même qu’ils pourraient bien être utiles pour compléter sa raquette. Le déplacement à l’Adidas Arena sera ardu pour le SQBB face aux co-leaders qui n’ont toujours pas perdu le moindre match de championnat à domicile cette saison. Mais leur victoire en Leaders Cup il y a deux semaines peut tout de même laisser un espoir.

L’opportunité de rebondir pour Shahrvin

Quant à Shahrvin, il n’aura donc pas l’opportunité de se « venger » de son ancienne équipe. « Il y a eu un changement de coach, un nouveau discours… » a expliqué à l’Aisne Nouvelle celui qui a joué 15 matchs à 12 minutes de moyenne cette saison pour des statistiques de 2,5 points et 4,4 rebonds. « Quand j’ai reçu l’appel de Saint-Quentin et de Julien [Mahé], j’étais ravi. C’est une équipe bien positionnée en championnat, et le rôle que Julien envisage pour moi m’a tout de suite séduit… Ici, je sais que je peux m’épanouir. »

Gros rebondeur, physique et bondissant, Shahrvin devrait améliorer ces chiffres au SQBB. D’autant plus que le club est connu pour arriver à développer des jeunes tout en restant compétitif. Un duo de pick-and-roll l’attend justement avec Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans), qui a déjà dit qu’il « n’hésiterait pas à lui envoyer la balle en l’air. » Mais les débuts de ce tandem devront donc attendre le 8 mars prochain contre Strasbourg.