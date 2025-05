Playoffs NM1 : Le Havre et Challans peuvent se retrouver en demi-finale

Quimper sacré au terme de la phase 2 de NM1, place désormais aux playoffs ! Les Béliers en seront la tête de série n°1 mais n’auront pas forcément l’ambition de jeter toutes leurs forces dans la bataille après une saison harassante.

Une partie de tableau très ouverte, une beaucoup plus dense

Ainsi, Mulhouse ou les Sables Vendée, premier adversaire des Bretons, pourraient tirer leur épingle du jeu, alors que le SCABB Lab ne désire pas monter en Pro B. Aux prises lors de la dernière journée pour la montée directe en Pro B, Le Havre et Challans pourraient se retrouver dès les demi-finales, à condition de passer les obstacles Tarbes-Lourdes et Tours.

Les affiches des quarts de finale des playoffs de NM1 Quimper (1) – Sables Vendée (8)

Challans (2) – Tours (7)

Le Havre (3) – Tarbes-Lourdes (6)

SCABB Lab (4) – Mulhouse (5)

Les quarts de finales (16, 23 et 25 mai 2025) et les demi-finales (30 mai, 6 juin et 8 juin 2025) ainsi que les finales (13, 20 et 22 juin 2025) se disputent en 2 matchs gagnants (Aller, Retour et Belle éventuelle) selon l’ordre suivant :

Match aller chez le moins bien classé de la phase 2 ;

Match retour chez le mieux classé de la phase 2 ;

Belle éventuelle chez le mieux classé de la phase 2.

L’équipe vainqueur des playoffs accède sportivement à la seconde division masculine professionnelle (Pro B). Si les Béliers de Quimper remportent les playoffs, ce sera l’équipe finaliste qui montera.