Quimper reprend les commandes de NM1 après le faux-pas du Havre, le bon coup de Tours

Poule haute

Alors que le second duel entre Le Havre et Quimper approche à grands pas (vendredi prochain), les Béliers ont repris les rênes de la Nationale 1. Tombeurs d’Orchies (88-79), malgré la blessure d’Antoine Wallez (luxation à l’épaule), les Bretons comptent désormais une longueur d’avance sur le STB, vaincu à Vitré (62-66).

« Il y a une guerre des nerfs entre nous et Le Havre », reconnait Thibault Wolicki, l’entraîneur quimpérois, interrogé par News Ouest. « Je félicite la gestion émotionnelle de mes joueurs, ce vendredi soir. Il n’y a pas eu de comportements négatifs, l’attitude a été positive. On a maintenant hâte d’arriver au match du Havre, vendredi prochain. »

Derrière, Challans a fait le trou sur le SCABB 2 dans la course à la troisième place. Souverain face à Mulhouse, le VCB compte deux longueurs d’avance sur les Ligériens, qui n’ont pas existé aux Sables (56-79).

La performance du soir revient à Mike Joseph : avec 27 points à 10/14 et 9 rebonds, l’intérieur de Tarbes-Lourdes a permis à son équipe de dominer le SVBD (104-82).

Avec les défaites de Saint-Vallier, Orchies et Mulhouse, la bonne opération en vue de la course aux playoffs est signée Tours. Malgré le retour de blessure d’Adam Atamna (10 points), le TMB a défait LyonSO (76-72) et se retrouve 7e. « On sait que les matchs sont très serrés, que tout le monde veut remonter au classement : on est très heureux de cette fin de match et de ce que cela implique au classement », indique l’entraîneur Cédric Heitz à La Nouvelle République.

Poule basse

Comme Toulouse, vainqueur au buzzer de Charleville-Mézières, Fougères peut souffler. Face à la lanterne rouge Avignon, déjà reléguée en NM2, l’équipe bretonne a souffert mais a préservé l’essentiel (91-86). Une victoire qui lui permet de prendre une longueur d’avance sur la zone rouge, où s’enfonce progressivement Metz, battu pour la huitième fois en neuf matchs malgré une belle résistance à Angers (79-84).

🚨 L'énorme buzzer beater de Camille Jean à Toulouse ! 🫨 Un shoot bascule dans la course au maintien en #NM1 ? Le Stade Toulousain n'est plus dans la zone rouge. 📹 https://t.co/l2qC3wlas7 pic.twitter.com/miZO3IVGcQ — BeBasket (@Be_BasketFr) April 11, 2025

Pour le reste, Guillaume Payen-Boucard a confirmé son retour en forme, un mois après avoir rejoint Lorient. L’ancien pensionnaire de Pro B a passé 23 points à la défense de Boulogne-sur-Mer (90-87). De quoi contenir le festival Nolan Kingue (28 points) et permettre au CEP d’étendre sa série à quatre victoires de rang.

Au rang des performances individuelles, on retiendra aussi l’une des prestations références du Rennais Kameronn Selebangue en pro (19 points, 4 rebonds et 6 passes décisives contre Berck). Ou le nouveau bon match de Meissa Faye (22 points à 9/17, 4 rebonds et 7 passes décisives), qui n’a cependant pas été suffisante pour le Pôle France face à Feurs (84-88).