Quimper tombe à Orchies, Le Havre se rapproche

La Pévèle Arena a vibré ce vendredi soir lors de la victoire du Basket Club d’Orchies contre Quimper. Face à un favori pour la montée en Pro B, les hommes de Philippe Maucourant ont livré une prestation pleine de maîtrise et d’intensité pour s’imposer 84-78. Un succès de prestige qui envoie un message fort à la concurrence.

Un finish de haute intensité

Si les Béliers de Quimper ont longtemps tenu tête aux Orchésiens, ils ont fini par céder dans les derniers instants. L’homme du quatrième quart-temps s’appelle Adrien Tyberghien. Avec trois tirs à 3-points décisifs dans le money time, il a renversé la dynamique du match et porté le BCO (79-73, 38e). Puis, un tir spectaculaire de Joe Burton est venu sceller définitivement le sort de la rencontre (81-73, 39e).

Jamar Abrams en feu, mais insuffisant

Du côté de Quimper, Jamar Abrams a tout tenté pour garder son équipe à flot. L’intérieur américain a réalisé une performance exceptionnelle avec 34 points inscrits, rivalisant à distance avec Joe Burton (22 points à 7/19 aux tirs, 10 rebonds et 7 passes décisives), le pivot orchésien. Mais malgré ses efforts, l’équipe de Thibault Wolicki n’a pas su conserver son avance en début de quatrième quart-temps (60-64, 31e) et a fini par plier sous la pression d’un BCO bien en place.

NM1 – Journée 28 Orchies 84 Quimper 78

Le classement du groupe A se resserre, Poissy poursuit sa remontée dans le groupe B

Avec cette victoire, Orchies démarre parfaitement cette deuxième phase et confirme ses ambitions pour les playoffs. En parallèle, la défaite de Quimper permet au Havre de revenir à une victoire du leader puisque le STB s’est largement imposé face à Vitré (84-60). Les Normands doublent même le SCABB-2 puisque l’équipe de Saint-Chamond Andrézieux a perdu à domicile face aux Sables Vendée (74-76). La course à la montée s’annonce plus serrée que jamais, avec plusieurs équipes prêtes à jouer leur carte jusqu’au bout.

Dans le groupe B, le leader Besançon a été battu à domicile par Poissy qui continue sa remontée. Le PBA revient à hauteur de Lorient (6 victoires et 8 défaites) qui a perdu dans les grandes largeurs à Boulogne-sur-mer. Angers et Rennes s’approchent de Besançon après leurs victoires à Metz et Berck. Fougères, qui traine comme un boulet ses pénalités, n’a pas flanché chez la lanterne rouge Avignon.