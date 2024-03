« Rage et incompréhension » à Fos après une fin controversée, Ilias Kamardine ultra clutch à Évreux

Il y a encore un peu de suspense pour la première place de Pro B ! Défait pour la quatrième fois de la saison, à Antibes (69-72), le leader rochelais a laissé son poursuivant majeur, Vichy, revenir légèrement dans la course, fort d’un difficile succès à Évreux (78-75). Si Noah Penda a encore brillé (14 points, 7 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d’évaluation), la délivrance est venue d’un ancien de la maison ébroïcienne, Ilias Kamardine. Alors que son départ avait laissé beaucoup d’amertume l’été dernier à l’ALM, Neno Asceric en tête, l’arrière marseillais a crucifié le club de l’Eure avec le floater de la gagne puis l’interception décisive.

Une séquence qui fait aussi les affaires de… Fos-Provence, même si les BYers avaient peu de raisons de se réjouir mardi soir. À la lutte avec Évreux pour le maintien, l’équipe de Rémi Giuitta s’est inclinée une deuxième fois d’affilée à la maison. Après avoir dilapidé 23 points d’avance vendredi contre Poitiers, les Fosséens ont cette fois lâché dans les derniers instants face à Boulazac (68-69), en raison notamment de deux coups de sifflets controversés sur Jamar Diggs. L’Américano-chypriote a d’abord été sanctionné sur un drive d’Angelo Warner (66-67), avant de penser offrir la victoire aux BYers grâce à un and one à 5,8 secondes de la fin. Mais l’ancien meilleur meneur du championnat a laissé échapper son lancer-franc (68-67) et a légèrement entravé la course d’Hugo Robineau sur sa remontée de terrain. Le jeune Périgourdin n’a lui pas tremblé sur la ligne de réparation (68-69).

« Une énigme totale »

De quoi faire enrager le club de Fos-Provence. Le coach Rémi Giuitta a suivi les trois arbitres (Jordan Wallet, Matthieu Roux et Benoit Malegue) jusque dans le vestiaire, tandis que Mathieu Wojciechowski laissait échapper sa colère à renfort de grands gestes démonstratifs. « Laissez-nous décider du match ! C’est à nous, pas à vous », l’a t-on entendu crier dans une vidéo captée par Maritima. « Je n’ai rien compris, la fin est une énigme totale pour moi », a-t-il ajouté en conférence de presse. « Je suis vraiment dégoûté. Bien sûr qu’on a tous la rage ! Là, c’est de l’incompréhension. Je n’ai rien compris aux deux derniers calls. Je suis à chaud, peut-être que c’est une mauvaise analyse de ma part et mea culpa si c’est le cas. Mais de mon point de vue, le gars perd limite la balle et on siffle une faute, fin du match, ciao bye. Ça fait très mal… » Pour ne rien arranger, Fos compte un nouveau blessé en la personne de Timothé Crusol, visiblement sérieusement blessé à la cuisse. Le meneur rejoint Jordan Aboudou et Damien Bouquet à l’infirmerie.

Pau s’enfonce, l’ASA manque le coche

Boulazac reste donc troisième de Pro B, juste devant la surprise rouennaise. À domicile, le RMB a enfoncé un peu plus l’Élan Béarnais dans la crise (91-88). Depuis le retour de trêve, rien ne va plus à Pau, désormais défait pour la quatrième fois en cinq journées. La place de l’EBPLO en playoffs ne tient plus qu’à un fil. Pourtant, les hommes d’Éric Bartecheky ont eu la balle de l’égalisation mais Michael Oguine n’a pas réussi à contrôler une simple passe de Dylan Affo Mama et Clarence Nadolny est parti sceller la victoire normande d’un dunk rageur. Ce qui permet au RMB de rester virtuellement devant Orléans, vainqueur de Saint-Chamond (81-72), en attendant que l’OLB dispute son match en retard. Cela fait six succès d’affilée pour le club du Loiret ! « Ce n’est plus un accident. J’aime le visage que prend l’équipe », s’est réjoui Germain Castano.

Sur les autres parquets, Aix-Maurienne a empoché une victoire cruciale pour le maintien (88-79). Face à la lanterne rouge Angers, l’AMSB l’a emporté 88-79, malgré les 29 points de Brandon Averette, et prend deux longueurs d’avance sur la zone rouge, trois sur son adversaire du soir, plus le panier-average. Quasiment un gouffre. « Il n’y a pas eu photo, Aix-Maurienne mérite sa victoire », a admis Ali Bouziane dans Ouest France. Le maintien, ce n’est désormais plus l’affaire de Poitiers : comme son homologue promu Rouen, le PB86 a verrouillé son avenir en Pro B et va pouvoir ouvertement viser les playoffs : en disposant de Nantes (81-74), l’équipe d’Andy Thornton-Jones a engrangé sa 3e victoire de suite, la 15e de la saison.

De son côté, l’Alliance Sport Alsace a raté une belle occasion de se rapprocher de la course aux playoffs : les Alsaciens se sont inclinés 70-73 à la maison face à Champagne Basket, laissant les Marnais revenir à égalité à la 9e place, plus que jamais de retour dans leur objectif de Top 8. L’union champenoise pointe à une longueur du duo Pau – Lille : à domicile, le LMB n’a pas fait un pli dans le derby nordiste face à Denain (87-66).