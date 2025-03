Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier brillent face à Baskonia, l’Anadolu Efes poursuit sa remontée

L’Anadolu Efes peut croire de plus en plus fort à une qualification directe pour les playoffs de l’EuroLeague. Mercredi soir, le club turc a décroché une victoire importante (92-76) contre Baskonia, grâce à deux Français au rendez-vous : Rodrigue Beaubois et Vincent Poirier. Face à leur ancienne équipe, les deux internationaux ont été les hommes forts d’un Anadolu Efes qui retrouve enfin sa dynamique.

Beaubois et Poirier décisifs, Luwawu-Cabarrot en retrait

Dans cette rencontre à fort accent tricolore, Rodrigue Beaubois (18 points à 7/12 en 24 minutes) a été le meilleur marqueur de son équipe, pendant que Vincent Poirier (10 points à 3/4 aux tirs, 6 rebonds, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre pour 22 d’évaluation en 18 minutes) en signait la meilleure évaluation. Le tout contre leur ancien club, Baskonia, éliminé de la course au play-in à l’issue de cette défaite (13 victoires, 18 défaites).

En face, Timothé Luwawu-Cabarrot n’a pas pesé (9 points à 3/9, 6 rebonds, 3 passes, 10 d’évaluation en 28 minutes). Les efforts de Trent Forrest (17 points, 7 passes) et Markus Howard (15 points) n’ont pas suffi à contenir une équipe stambouliote portée par son collectif et un Shane Larkin en feu après la pause (16 points, 4 passes), auteur de plusieurs exploits individuels et entré dans l’histoire de la compétition en dépassant Vassilis Spanoulis au classement de l’évaluation cumulée.

L’Anadolu Efes dans le bon timing pour les playoffs

Avec cette victoire, la cinquième d’affilée, l’Anadolu Efes (17-14) grimpe à la 7e place, la plus haute du play-in, et revient à une seule victoire des 5e et 6e. Mais la bataille est serrée, car les hommes de Luca Banchi ne comptent qu’un succès d’avance sur le Partizan Belgrade et Milan, actuels 11e et 12e.

Trois finales les attendent pour boucler la saison régulière : ce vendredi face au Maccabi Tel-Aviv, puis à l’Étoile Rouge de Belgrade le 4 avril, avant de recevoir Kaunas le 11 avril. Avec un Beaubois aussi adroit, un Poirier aussi impactant et un Larkin retrouvé, le club stambouliote semble armé pour aller chercher le top 6.