Samuel Mariscal signe un contrat aspirant à Roanne

Samuel Mariscal (1,86 m, 18 ans) prend du galon à la Chorale de Roanne. Le jeune arrière du centre de formation vient de signer un contrat aspirant avec l’équipe professionnelle.

S’il est déjà entré à cinq reprises en Betclic ELITE cette saison (1,2 point, 0,6 rebond et 0,6 passe décisive en moins de 6 minutes), que Jean-Denys Choulet en avait dit le plus grand bien après un match en février, Samuel Mariscal (va maintenant obtenir un statut qui pourrait lui permettre d’accéder à un contrat professionnel pour l’avenir. Ce contrat va permettre à son coach Marc Berjoan, qui l’a encadré au sein du centre de formation, de compter suffisamment de joueurs sous contrat sur la feuille de match puisque D.J. Cooper est blessé et forfait.

MVP du Cholet Mondial Basketball 2024

Samuel Mariscal a démarré le basket très jeune à l’Elan BVT/Cessieu, à la Tour-du-Pin en Isère. Après ses années U15 ELITE à Voiron, toujours en Isère, il a intégré le centre de formation de la Chorale de Roanne en 2020. En 2023-2024, il est devenu l’un des leaders de l’effectif Espoirs (8,1 points à 36,7% de réussite aux tirs, 4,5 rebonds et 3,7 passes décisives en 27 minutes), lui qui n’est encore que U19. Le 1er avril, il a été élu MVP du Cholet Mondial Basketball 2024.