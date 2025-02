Sasha Vezenkov élu MVP du mois en EuroLeague et félicité par Evan Fournier

Pour la première fois depuis octobre, le MVP du mois en EuroLeague ne sera pas issu du championnat de France. Après TJ Shorts (Paris) en novembre et Théo Maledon (ASVEL) en décembre, c’est Sasha Vezenkov (2,06 m, 29 ans) qui a été élu meilleur joueur du mois de janvier. Le MVP de la saison 2022/23 n’avait plus obtenu ce trophée depuis février 2023.

Un tandem assassin avec Evan Fournier

Ce mois-ci, son Olympiakos s’en est tiré avec 5 victoires en 6 matchs sur la scène européenne. De quoi leur permettre de conforter leur première place au classement, et de se placer en favoris pour le titre final. Et si son coéquipier Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) aurait très bien pu glaner le trophée avec ses 21 points de moyenne, c’est bien le Bulgare qui l’a récupéré, avec des statistiques encore plus complètes : 24,3 points à 66,7% aux tirs (dont 54,8% à 3-points), 6,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 33 minutes, pour… 29,5 d’évaluation de moyenne. Des moyennes bien sûr boostées par sa performance historique à 45 points contre le Bayern le 10 janvier. Fournier, plus régulier sur le mois mais avec de moins gros cartons, a félicité sur X son coéquipier. Ces deux-là forment peut-être le meilleur duo de l’EuroLeague.

Avec ce nouveau trophée du mois, son quatrième en carrière, Vezenkov est devenu le troisième joueur le plus titré de l’histoire en la matière. Il est encore seulement dépassé par Nikola Mirotic (7) et Mike James (5).