Secouée par la tornade Vichy à l’aller, l’ADA Blois n’a plus le choix au retour

Deuxième de la saison régulière, l’ADA Blois attaquait les play-offs avec le costume de favori. Après avoir laissé filé le titre de Pro B entre les mains de Boulazac, les Blésois avaient à coeur de confirmer une solide saison en remontant illico dans l’élite. Pour cela, il faut passer la JA Vichy en quart de finale des barrages d’accession, vainqueur des deux matchs du play-in contre Antibes (100-91) puis Poitiers (56-86) et dans une forme olympique (1 défaite sur les 10 derniers matchs).

Blois se met en difficulté

Une dynamique que la Jeanne d’Arc a perpétué dans un Jeu de Paume qui n’avait pourtant pas connu la défaite depuis le 15 décembre. Emmené par un grand Assemian Moularé, Vichy s’est s’imposé 84 à 97, récitant une partition quasi-parfaite, et mettant désormais sous forte pression avant de se déplacer à Pierre-Coulon ce dimanche 25 mai (17h).

« Il n’y a rien à dire, la meilleure équipe a gagné », a glissé David Morabito, au micro de La Nouvelle République. « On a travaillé des choses pour les contrer et on n’a absolument rien respecté… Est-ce que c’est le manque de rythme ? La crainte ? Je ne sais pas. » Blois a en effet très mal commencé son match (37% aux tir en première mi-temps contre 47% dans la deuxième), avant de se reprendre par la suite et même de reprendre l’avantage dans le dernier quart-temps (69-62, 30′). Mais le club thermal a le mieux fini cette rencontre, avec notamment une série de 19 points à 1 pour reprendre ainsi l’avantage du terrain (84-97).

Tout reste possible

Le technicien de l’ADA estime que « l’équipe a été à l’envers comme jamais, dominée tout le match dans l’impact, dans le combat, dans l’intensité… Une équipe a fait un match de playoffs et une autre équipe non, tout simplement.« , a-t-il conclu auprès du quotidien local. Ce qui a d’ailleurs valu quelques remontrances aux joueurs, de la part même du président Paul Seignolle qui les a « un peu secoués », indiquait-il à La Nouvelle République.

Il n’appartient désormais qu’aux Blésois de passer en mode playoffs et éviter un nouveau naufrage collectif. À l’image de Roanne et de l’Élan Béarnais, Blois jouera sa survie en terrain hostile. Cela n’a pas réussi aux Ligériens et Palois…