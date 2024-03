Sept nouveaux joueurs et deux coachs qualifiés pour la 24e journée de Betclic ÉLITE

Après trois semaines de trêve, la Betclic ÉLITE reprend ses droits ce samedi. Puisque la date limite pour signer des renforts (hors jokers médicaux) était fixée au 29 février, il y a logiquement beaucoup de nouveaux joueurs qualifiés.

La rencontre de 16h entre Strasbourg et Roanne verra le plus de nouvelles têtes : Boris Dallo d’un côté, Sekou Doumbouya et le jeune stagiaire Serigne Moustapha Diakhaté. À 18h30, le SLUC Nancy se déplacera à Levallois avec des contrats qualifiés pour ses deux recrues, Chris Clemons et Godwin Omenaka. À 21h, William Howard redeviendra un basketteur sous les couleurs du Mans à Ékinox.

Dimanche, à 14h30, Nick Johnson débutera avec Cholet contre Limoges. À 16h30, le nouveau staff blésois composé de David Morabito et Guillaume Soares a également obtenu le feu vert de la LNB.