Six départs, mais déjà quatre recrues : à quoi ressemblera l’équipe 2025/26 des Flammes Carolo ?

Au lendemain de la saison 2024-2025, les Flammes Carolo commencent déjà à y voir plus clair quant au visage qui sera affiché par l’équipe en 2025-2026. Six départs ont été actés, et quatre arrivées sont déjà enregistrées dans l’effectif de Romuald Yernaux.

La néo-retraitée Amel Bouderra n’est pas la seule historique à quitter les Flammes : après six saisons dans les Ardennes, Sara Chevaugeon (1,75 m, 32 ans) s’en va… “Son talent n’a d’égal que sa simplicité et sa gentillesse” a commenté le club, au moment d’annoncer leur séparation “pour d’autres aventures”.

Joueuse cadre de l’effectif entre 2017 et 2020 puis entre 2022 et 2025, Sara Chevaugeon conclut son aventure avec les Flammes par un titre à Bercy, en Coupe de France. Comme depuis six ans, l’ailière a démontré tout son talent face à Bourges, en finissant meilleure marqueuse de la rencontre avec 18 points, ce qui lui a valu le titre de MVP. Un trophée “inoubliable gravé à jamais”, mais la shooteuse retient surtout “les supporters. Toujours là, toujours fidèles. Merci pour votre énergie, votre passion, votre amour. Je pars le cœur rempli”.

Derrière Sara Chevaugeon, cinq autres joueuses ont décidé de quitter l’équipe. Leia Dongue, Ornella Bankole, Oderah Chidom et Hillary Akomatsri partent pour de nouveaux horizons en vue de la saison prochaine. La dernière, Amel Bouderra (1,63 m, 36 ans), part sans vraiment partir. Au club depuis 2007, Bouderra prend sa retraite d’athlète et endosse le rôle de directrice sportive.

Des fondations solides, et des arrivées remplies de promesses

Pour bâtir la nouvelle équipe, Amel Bouderra et l’entraîneur Romuald Yernaux pourront s’appuyer sur deux piliers de l’effectif, qui ont prolongé. D’abord Tiffany Clarke (1,84 m, 34 ans), la meilleure marqueuse de l’effectif cette année avec 13,2 points par match. L’Américaine de continuera d’apporter son expérience dans la raquette pour au moins une saison.

PROFIL JOUEUR Tiffany CLARKE Poste(s): Ailier Fort Taille: 184 cm Âge: 34 ans (05/02/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 13,4 #12 REB 4,8 #31 PD 1,7 #55

Quant à l’aile, elle sera toujours occupée par Noémie Brochant (1,80 m, 25 ans). Convoquée avec les Bleues pour la préparation de l’EuroBasket 2025, l’ailière continue de s’illustrer des deux côtés du terrain, par sa capacité à scorer (9 points à 47,5% au tir et 34% à trois points) comme à défendre (1,9 interception et 3,3 rebonds défensifs de moyenne). Arrivée en 2023, Noémie Brochant portera le maillot carolo jusqu’en 2028. Avec Coline Franchelin (1,69 m, 25 ans) à la mène, à qui il reste un an de contrat, elles forment une base solide que le club commence à étoffer.

PROFIL JOUEUR Noémie BROCHANT Poste(s): Ailier Taille: 180 cm Âge: 25 ans (25/10/1999) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 9 #46 REB 4,2 #41 PD 2,2 #41

Pour partager la mène avec Franchelin, le club a recruté, comme annoncé, Lucile Jérôme (1,75 m, 21 ans), en provenance de Mondeville. Un « pari », concède Amel Bouderra, car la jeune joueuse, championne d’Europe U20 avec l’Équipe de France en 2023, évoluait jusque-là en Ligue 2. Mais son profil de « meneuse créatrice qui dispose d’une bonne qualité de tir à trois points » a conquis la DS. « Il va falloir qu’elle travaille beaucoup physiquement et mentalement durant l’été si elle veut s’affirmer dans le groupe de la saison prochaine », complète Bouderra, notamment pour les échéances européennes du club.

PROFIL JOUEUR Lucile JÉRÔME Poste(s): Ailier Taille: 175 cm Âge: 21 ans (27/11/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / LF2 PTS 10,9 #27 REB 3,9 #48 PD 4,9 #3

Au poste 2, Charleville-Mézières a cette fois joué la carte de la progression plus douce, en allant chercher Vaciana Gomis (1,73 m, 22 ans) à La Roche Vendée. Elle aussi passée à Mondeville pendant trois saisons, Gomis s’est imposée en Wonderligue depuis deux ans, où ses stats sont honorables (10,6 points, 2,4 rebonds et 2,6 passes décisives). « C’est une joueuse qui évoluera sur le poste 2 et qui devrait amener de la densité et de l’énergie en défense », explique Amel Bouderra. « Elle est également capable d’apporter de la percussion en attaque. Elle fait partie des prospects français et devra franchir un cap à nos côtés » souligne-t-elle.

PROFIL JOUEUR Vaciana GOMIS Poste(s): Arrière Taille: 173 cm Âge: 22 ans (20/12/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 10,6 #31 REB 2,4 #93 PD 2,6 #34

Vaciana Gomis sera encadrée par une joueuse d’expérience, Isabelle Strunc (1,78 m, 34 ans), qui arrive en provenance de Tarbes, où elle a connu un run fantastique en playoffs jusqu’à la finale, participant notamment à l’élimination de… Charleville-Mézières en demi-finale. Son adresse et son expérience en font la successeuse logique de Sara Chevaugeon comme l’exprime Romuald Yernaux. « Isabelle vient remplacer une partie de ce que Sara Chevaugeon pouvait proposer. Notamment l’adresse extérieure. J’adore ce profil, avec quelqu’un qui a la tête sur les épaules. »

PROFIL JOUEUR Isabelle STRUNC Poste(s): Arrière Taille: 178 cm Âge: 34 ans (08/03/1991) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 5,3 #87 REB 1,9 #106 PD 1,1 #91

Enfin, le club complète pour le moment son recrutement avec Maia Hirsch (1,96 m, 21 ans), très jeune et pourtant déjà expérimentée. Draftée par le Minnesota Lynx en 2023, Hirsch sort de trois saisons avec Villeneuve-d’Ascq entachées par plusieurs blessures, qui l’ont empêché de se faire une place dans la hiérarchie à son poste. Championne de France 2024, finaliste de l’Euroligue 2024 et vainqueure de l’EuroCup certes, mais c’est un joueuse assoiffée de revanche qui débarque dans les Ardennes. Souvent positionnée à l’intérieur de par sa taille, Romuald Yernaux veut plutôt « la faire évoluer en alternance sur les postes 4 et 3 », tout en étant persuadé d’avoir réussi un gros coup. « Je crois fort en ce format avec Maïa. C’est un pari qui sera gagnant-gagnant pour l’équipe et pour elle si jamais elle arrive à se révéler au travers de ce projet de jeu. Elle a tout pour y arriver ». Maia Hirsch vient remplacer Esmery Martinez, qui a activé sa clause de sortie début avril pour tenter l’aventure WNBA, avant d’être coupée par New York le 15 mai.

PROFIL JOUEUR Maia HIRSCH Poste(s): Ailier Fort Taille: 196 cm Âge: 21 ans (13/11/2003) Nationalités: Stats 2024-2025 / La Boulangère Wonderligue PTS 3,7 #111 REB 2,9 #78 PD 0,6 #120