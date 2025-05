Steeve Ho You Fat tire sa révérence

Ça y est, les assistants de LNB vont pouvoir respirer. Steeve Ho You Fat est retraité, plus rien ne viendra entraver le bon déroulé de leurs séances vidéo, qui pouvaient partir en vrille quand certains joueurs américains découvraient le patronyme de l’intérieur guyanais.

Longtemps réservé à la confidentialité du championnat de France, c’est aussi ce nom de famille, qui évoque une insulte grossophobe aux oreilles anglophones, qui lui a permis de connaître une gloire éphémère aux États-Unis, au moment de la tournée des Metropolitans 92 de Victor Wembanyama à Las Vegas.

De la Pro B à Kevin Hart

Un simple tir à 3-points… raté l’a propulsé dans une nouvelle dimension, via la phrase du commentateur d’ESPN au micro : « Ho You Fat à 3-points. Oui, je viens juste de dire ça. C’est le nom de cet homme, ne m’envoyez pas de messages sur Twitter ! » De quoi lui valoir des interactions avec Kevin Hart, l’un des rois de l’humour aux États-Unis, ou la légende Shaquille O’Neal, à qui il enverra même un maillot.

Il serait toutefois injuste de réduire la carrière de Steeve Ho You Fat à ce simple épiphénomène américain. Le voir devenir professionnel était déjà une performance en soi, entre les méandres d’un environnement instable, en Guyane, où il était habitué à l’école buissonnière, et la réticence de son père, qui ne voulait pas entendre de basket, à tel point qu’il a dû s’inscrire au Pôle Espoirs en cachette.

L’homme qui a sauvé la saison des Mets en 2023 ?

Parti à Cholet Basket à 14 ans, dans les pas de Claude Marquis, il n’a jamais eu à regretter son choix, lancé un soir d’automne 2007 en tour préliminaire d’EuroCup contre Riga, puis devenu un JFL de référence en Pro B au fil des années. Capable d’être ultra-dominant dans l’antichambre, notamment avec Évreux où il tutoiera les 16 points de moyenne, Steeve Ho You Fat a longtemps été considéré comme trop juste pour l’étage supérieur, la faute à une saison discrète à CB en 2013/14.

Mais l’ancien chouchou de Jean-Fourré (à Évreux) s’est réinventé à plus de 30 ans et a su s’offrir une seconde carrière, devenu un vrai joueur qui compte en Pro A, sous l’égide de Jean-Denys Choulet à Roanne (8,9 points et 5,1 rebonds de moyenne en 2020/21), avant l’acmé aux Metropolitans 92. Pas toujours un gros temps de jeu, certes, mais un statut de tonton pour Wembanyama, la découverte de la finale de Betclic ÉLITE et un rôle majeur dans le vestiaire, à l’image de son altercation finalement salvatrice avec Tremont Waters.

Prud’hommes et grave blessure pour finir…

Après une dernière expérience française amère avec Fos-Provence, qui l’aura conduit jusqu’aux prud’hommes, Steeve Ho You Fat a conclu son parcours cette saison par un exotique crochet en Islande. La découverte de nouveaux horizons, deux clubs, une vraie renaissance personnelle (13,5 points et 6,5 rebonds en 13 matchs), mais une fracture de la rotule début février qui marquera sa dernière image en tant que basketteur, comme il l’a confirmé à Basket Europe.

Son parcours :