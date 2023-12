Strasbourg s’incline à Ostende et va surveiller de près son concurrent Karsiyaka

Laissant la première place du groupe E de BCL à Karsiyaka au bénéfice du point-average, Strasbourg se devait de l’emporter pour mettre la pression sur le club turc. Raté ! Avec une entame ratée, la SIG a couru après le score contre Ostende. Même si le club alsacien a pu arracher une prolongation, il a malheureusement failli lors de cette dernière (87-84, a.p.).

Porté par un Quinton Hooker sur la lancée de ses dernières sorties (25 points, 4 rebonds et 6 passes décisives), Strasbourg est revenu progressivement dans la partie. Après avoir ramené son équipe à 5 points sur un tir à 3-points au buzzer en fin de 3e quart-temps (61-56, 30′), l’arrière étasunien a poursuivi son chantier avec 7 points d’entrée de 4e quart-temps (69-63, 34′).

Dans le money-time, alors que le nouveau venu strasbourgeois Tyrus McGee (12 points à 4/16 de réussite aux tirs) manquait le lay-up de l’égalisation, c’est l’ancien sociétaire d’Ostende Phil Booth (13 points à 4/16 de réussite aux tirs) qui récupérait le rebond offensif et marquait à moins de 3 secondes du terme (79-79). En prolongation, l’ancien joueur de Galatasaray a été l’un des principaux acteurs strasbourgeois : malgré un tir extérieur pour ramener son équipe à 1 point à 13 secondes de la fin (85-84), il a ensuite loupé celui de l’égalisation. Strasbourg a ainsi dû s’incliner sur le fil en Belgique (87-84, a.p.)

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

🚨 Can't have the Phil Booth Derby without @Philb_5 playing a major role! @sigstrasbourg's guard sends it to OT v his former team! #BasketballCL pic.twitter.com/UBfvgP4TR3

— Basketball Champions League (@BasketballCL) December 12, 2023