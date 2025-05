Tableau et calendrier des playoffs et play-in de Betclic ELITE 2025

Après ce samedi 18 mai et la dernière levée de la saison régulière, le tableau des playoffs de Betclic ÉLITE peut être dévoilé. Les six équipes qualifiées pour les playoffs, ainsi que les quatre qui tenteront d’arracher les deux derniers tickets lors des play-in, sont désormais connues.

Les hostilités démarreront dès le mardi 20 mai avec les matchs du play-in concernant l’Élan Chalon, la JDA Dijon, le SLUC Nancy et Saint-Quentin. Le vainqueur de la rencontre entre les clubs bourguignons sera directement qualifié pour les playoffs. Le perdant affrontera lui le vainqueur de Nancy – SQBB pour décrocher l’ultime sésame des phases finales.

Calendrier des play-in : Play-In A : Élan Chalon – JDA Dijon ce mardi 20 mai à 20h

Play-In B : SLUC Nancy – Saint-Quentin ce mardi 20 mai à 20h30

Play-In C : perdant du play-in A vs gagnant du play-in B ce vendredi 23 mai à 20h

Les playoffs démarreront eux à partir du 26 mai. Le Paris Basketball aura l’avantage du terrain jusqu’au bout de l’exercice grâce au scénario de la dernière journée de la saison régulière et surtout la défaite de l’AS Monaco ; le club de la capitale ayant le point-average sur l’ASVEL.

Deux affiches des quarts de finale sont déjà connues : Cholet – JL Bourg et Monaco – Le Mans. Pour le Paris Basketball et l’ASVEL, il faudra patienter un peu plus pour connaître l’identité de son futur adversaire. La formation villeurbannaise défiera le vainqueur de Chalon-sur-Saône – Dijon, tandis que les Parisiens auront face à eux le dernier qualifié du play-in.

Calendrier des playoffs Quarts de finale aller Lundi 26 mai : Cholet – JL Bourg (20h) Mardi 27 mai : ASVEL – vainqueur play-in A (19h)

Paris – vainqueur play-in C (21h) Mercredi 28 mai : Monaco – Le Mans (21h) Quarts de finale retour Mercredi 28 mai : JL Bourg – Cholet (19h) Jeudi 29 mai : Vainqueur play-in A – ASVEL (19h)

Vainqueur play-in C – Paris (21h) Vendredi 30 mai : Le Mans – Monaco (20h) Belles éventuelles (samedi 31 mai et dimanche 1er juin)

L’ensemble des play-in et playoffs de Betclic ELITE sont à suivre sur le diffuseur officiel, DAZN.