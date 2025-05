Monaco n’avait pas envie, Paris termine premier de Betclic ÉLITE !

Et voilà, il existait bien un scénario où l’ASVEL pouvait l’emporter mais tout de même perdre sa première place… Il est devenu réalité ce samedi avec la belle complicité de l’AS Monaco qui n’avait pas envie de se fatiguer du côté de Chalon (65-90), à six jours du Final Four.

L’avantage du terrain jusqu’au bout pour Paris

Par conséquent, la déroute monégasque a fait les affaires du Paris Basketball, qui a lui fait preuve de professionnalisme à Nancy (105-86). Avec 20 points en 20 minutes de Nadir Hifi, le club de la capitale a verrouillé la première place de Betclic ÉLITE avec un bilan de 23 victoires et 7 défaites.

Une nouvelle étape validée dans le développement du Paris Basketball, sept ans après sa création. Garanti de l’avantage du terrain jusqu’au bout des playoffs, le Paris Basketball tentera donc de glaner son premier titre national en poursuivant la tradition des vainqueurs de la saison régulière qui se convertissent en champion de France, initiée par l’ASVEL en 2022 puis poursuivie par Monaco ces deux dernières années.

L’ASVEL en dindon de la farce

Au final, la sanction infligée à la Roca Team fait surtout le malheur de… l’ASVEL. Premiers avant la 30e journée, les Villeurbannais auraient terminé la saison en tête si le championnat s’était conclu par une égalité à trois, ce qui aurait été le cas sans succès retiré pour l’ASM. Victorieux in extremis de la JDA Dijon (84-83), avec une nouvelle prestation XXL de Théo Maledon (23 points, 5 rebonds et 5 passes décisives), l’équipe de Pierric Poupet termine à la deuxième place du championnat.