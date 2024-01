Temidayo Yussuf va jouer sa dernière avec Boulazac ce vendredi face à Angers

Débarqué au Boulazac Basket Dordogne début novembre pour remplacer le pivot Babacar Mbye, blessé à la cheville, Temidayo Yussuf (2,01 m, 27 ans) a donné satisfaction aux dirigeants du club périgourdin. Au point que le club l’a prolongé une première fois en tant que remplaçant médical de Louis Cassier avant de tout tenter ces dernières semaines pour poursuivre l’aventure avec l’ancien antibois jusqu’au 30 juin prochain. En vain. Les moyens du club n’étaient pas suffisants pour matcher les nombreuses offres reçues de France et de l’étranger par l’Américano-Nigérian. Temidayo Yussuf, qui reste sur un bilan de 10 victoires pour 2 défaites seulement avec le club du sud ouest, quittera bel et bien le BBD à l’issue du match contre Angers ce vendredi 26 janvier.

Au-delà des chiffres (6,1 points à 52,9% de réussite aux tirs et 3,8 rebonds pour 7,2 d’évaluation en 15 minutes), l’intérieur a surtout séduit par son dynamisme et son état d’esprit irréprochable, comme le confiait son coach, Alexandre Ménard, à Sud-Ouest. « Il nous a amené cette combativité, cette présence à l’intérieur et cette volonté d’impacter l’équipe adverse qui nous a fait du bien, reprend le technicien. Il a une grande valeur humaine. »

Le BBD tentera de rebondir après la défaite concédée vendredi dernier sur le parquet de Vichy (94-84), pour consolider sa troisième place au classement, voire de revenir à hauteur de la JAV, dauphin de La Rochelle au classement de Pro B. Une façon, aussi, de « récompenser » Temidayo Yussuf pour Alexandre Ménard, qui pourra compter sur le retour de l’intérieur Louis Cassier dans l’effectif alors que Youri Golitin, blessé au pied, demeure incertain.