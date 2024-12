Théo Maledon s’offre (déjà !) son troisième trophée de MVP de la journée en EuroLeague

Bien trop discret par rapport à ses standards dimanche à Strasbourg (4 d’évaluation), Théo Maledon ne faisait, en réalité, que préparer sa reprise de pouvoir en Europe. 48 heures après sa sortie alsacienne, le meneur de l’ASVEL a brillé de mille feux face au Real Madrid : 23 points à 7/12, 2 rebonds, 7 passes décisives, 2 interceptions et 2 balles perdues pour 31 d’évaluation en 30 minutes. Si précieux que son +/- semble démesuré par rapport au score final (80-78) + 17 ! De quoi épater son patron Tony Parker, qui en a pourtant vu d’autres : « Tu as été incroyable ce soir », lui a-t-il confié dans l’intimité du vestiaire. « Je n’ai pas le compliment facile mais tu as été incroyable. 15 points dans le quatrième quart-temps, tu nous as portés ! »

Désigné MVP de la 13e journée de l’EuroLeague, le Normand a poursuivi la mainmise des clubs français dans la catégorie. À eux trois, l’ASVEL (Maledon x3, Sako), le Paris Basketball (Shorts x2) et l’AS Monaco (Okobo) se sont adjugés plus de la moitié des trophées de MVP de la journée : 7 sur 13 !

Surtout, Théo Maledon est le nouveau recordman de la catégorie. Déjà couronné lors de la 4e et de la 10e journée (36 d’évaluation contre Vitoria puis l’Étoile Rouge), l’homme aux 177 matchs NBA devance désormais T.J. Shorts et Sasha Vezenkov, les deux hommes doublement distingués. La saison dernière, personne n’avait fait mieux que trois titres de MVP de la journée. Cette fois, le Villeurbannais y est parvenu en seulement 13 matchs !