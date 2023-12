Comme Tony Parker, Jean-Michel Aulas veut racheter la LDLC Arena

Autrefois alliés, Tony Parker et Jean-Michel Aulas sont visiblement en concurrence sur un dossier. Comme le patron de l’ASVEL, l’ancien propriétaire de l’Olympique Lyonnais s’est porté candidat pour racheter la LDLC Arena, la nouvelle salle de Décines dans laquelle l’ASVEL joue la plupart de ses rencontres d’EuroLeague, via son groupe Holnest.

Celle-ci va bientôt être mise en vente par l’OL Groupe et son nouveau propriétéraire, l’Etasunien John Texto. Dans l’émission Le studio des légendes qui sera diffusée ce samedi 16 décembre à 20h sur Europe 1, Jean-Michel Aulas (74 ans) a confirmé son projet :

« C’est non seulement l’une des plus belles salles d’Europe en matière de concerts, de basket-ball et de réalisation événementielle, mais c’est aussi une réalisation incroyable que nous avions faite sur le plan environnement avec le président de la Communauté urbaine. On a donc décidé de se porter candidat à l’acquisition de cette salle. »