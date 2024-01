Tony Parker sous le feu des critiques après ses déclarations sur Pozzecco

Tony Parker n’a pas reçu beaucoup d’échos favorables suite à ses déclarations concernant l’éviction de Gianmarco Pozzecco dans les colonnes de L’Équipe et du Progrès, ce samedi 6 janvier.

Les mauvais résultats de l’ASVEL, pourtant titulaire d’une licence A, commencent à attirer les critiques même en dehors de la France. Le management mis en place au sein du club rhodanien interroge. C’est Goran Sasic, le directeur exécutif du syndicat des coaches de l’EuroLeague, qui s’est montré le plus critique dans les colonnes du média serbe Meridian Sport :

« Il faut souligner un comportement très surprenant de la part d’un ancien champion NBA. Les déclarations de Tony Parker après le licenciement du coach Pozzecco reflètent pratiquement l’organisation de l’ASVEL et ses décisions. Ce n’est pas la première fois qu’il le fait. Je tiens à rappeler aux supporters de l’ASVEL que des propos similaires de Tony Parker étaient adressés à l’ancien entraîneur Zvezdan Mitrovic. Je dis toujours qu’il faut pardonner une fois à tout le monde, mais si cela arrive deux fois, je considère que c’est un schéma. Cela pose beaucoup de questions sur la direction de l’ASVEL en EuroLeague : qui peut être l’entraîneur idéal pour le club ? Peut-être Tony Parker lui-même ? Et en même temps pourquoi y a-t-il des rapports et des informations sur la mise en vente des actions de l’ASVEL ? Je pense que ce sont des questions beaucoup plus importantes en ce moment et qu’il serait plus utile pour tout le monde d’y répondre, pas nécessairement en public, mais avec une meilleure présence sur le terrain pour le bien du club et de la compétition. »