À l’étranger

Un ancien visage de la Betclic ÉLITE en tête du championnat indonésien

Indonésie - Passé par Bourg, Cholet et Roanne, l'ancien intérieur du championnat de France Jalen Jones domine aujourd'hui l'Indonésie avec Satria Muda.
00h00
Jalen Jones à la découverte de l’Indonésie

Crédit photo : Satria Muda Pertamina

En ce début de saison, le championnat indonésien (IBL) a un nouveau patron, et il est connu des parquets français. Satria Muda Pertamina Jakarta occupe actuellement la première place du classement ex-æquo avec Borneo et Rajawali, porté par les performances XXL d’un ailier-fort américain passé par la JL Bourg, Cholet et Roanne : Jalen Jones (2,02 m, 32 ans).

Un ancien de Betclic ÉLITE aux commandes

Après avoir connu les joutes du championnat de France, l’intérieur globe-trotter survole ce début de saison en Asie. Pour sa toute première expérience sur ce continent, il s’est immédiatement imposé comme le moteur de la meilleure équipe actuelle du pays. Ses statistiques après trois rencontres parlent d’elles-mêmes et témoignent d’une domination sans partage : 20,3 points de moyenne et 9,7 rebonds pour 25,7 d’évaluation en seulement 29 minutes de jeu. Déjà 2 double-double à son actif et un record à 44 (!) d’évaluation.

Au sein de l’armada de Jakarta, il assume le rôle de leader statistique, devançant ses compatriotes Chad Brown et Jordan Ivy-Curry dans l’impact global sur le jeu.

« J’ai décidé de jouer en Indonésie parce que j’ai toujours eu une expérience incroyable à chaque fois que je suis venu en Asie. De la nourriture aux gens, le traitement est toujours uniclaire. Beaucoup de mes amis en Amérique parlent souvent positivement du basket indonésien. Je veux aider l’équipe à remporter le championnat. » a déclaré Jones dans les colonnes de Bola.

La renaissance après une année tronquée en France

Ce retour au premier plan est une excellente nouvelle pour celui qui sortait d’une saison 2023/2024 particulièrement frustrante en France. Entre une pige à Cholet Basket et une blessure contractée presque immédiatement après son arrivée à la Chorale de Roanne, il n’avait pu disputer que 20 matchs pour un rendement discret (9 points à 40% de réussite), des statistiques en dessous de ce qu’il avait montré en championnat avec Bourg en 2021/2022 (10 points et 4,3 rebonds de moyenne).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Jalen Jones.jpg
Jalen JONES
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 202 cm
Âge: 32 ans (27/05/1993)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2023-2024 / Betclic ELITE
PTS
9,4
#96
REB
3,7
#82
PD
0,6
#209

Désormais débarrassé de ses pépins physiques, l’homme aux 32 apparitions en NBA (Dallas, New Orleans et Cleveland) retrouve le niveau qui l’avait conduit au sommet du basket mondial après sa sortie de Texas A&M en 2016.

Satria Muda : L’ambition d’un titre

Grâce à l’apport de cet ancien joueur du championnat de France, Satria Muda confirme ses ambitions de titre. Voyageur infatigable — passé par l’Espagne, l’Italie, la Grèce ou encore le Venezuela — Jones semble avoir trouvé en Indonésie le terrain de jeu idéal pour exprimer toute sa polyvalence.

Sur place, il retrouvera un ancien coéquipier roannais, D.J. Cooper, qui fait une fois de plus admirer ses talents de passeur sous la tunique de son club de Dewa avec ses 11,3 points, 12 passes et 5,7 interceptions pour 26,3 d’évaluation en 31 minutes sur 3 matchs. Il est (sans surprise) le meilleur passeur et intercepteur de l’IBL.

