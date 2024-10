Un mois de plus pour Landing Sané à Fos-Provence

Alors qu’il était censé avoir disputer son dernier match avec Fos-Provence lors du naufrage à Poitiers la semaine dernière (64-80), Landing Sané (2,11 m, 33 ans) a finalement ré-enfilé la tunique jaune et noire vendredi soir contre Champagne Basket (95-72). Et pour quelques matchs encore…

Initialement embauché comme pigiste médical de Junior Etou, qui est revenu à la compétition, l’ancien intérieur de l’Élan Béarnais a été prolongé par les BYers, en tant que remplaçant de Mathieu Wojciechowski cette fois-ci. Il a signé une première extension jusqu’au 15 novembre, qui pourrait être encore plus longue à l’avenir vu la durée d’indisponibilité du Franco-Polonais, estimée à plusieurs mois.

Auteur de 7 points à 2/6, 8 rebonds et 2 passes décisives face à Châlons-Reims, Ada Sané tourne à 8,6 points à 35%, 6,2 rebonds et 1,6 passe décisive de moyenne en 5 matchs avec Fos. « Il a un super état d’esprit », appréciait son entraîneur Rémi Giuitta au début du mois. « Je suis très content qu’il soit venu nous aider, surtout que ce n’était pas pari gagné au début. Mais il est entré dans l’équipe comme s’il était là depuis le mois d’août. » Et jusqu’à quand ?