Une première WNBA devant 18 000 personnes et face à son modèle : Carla Leite a découvert le grand monde

Voilà ce que l’on appelle un « welcome to the WNBA moment ! » Début 2023, alors à Tarbes, Carla Leite nous disait que la joueuse qui l’inspirait le plus était Kelsey Plum. Un peu plus de deux ans après, la meneuse varoise s’est retrouvée à jouer face à son idole, devant 18 064 spectateurs au Chase Center de San Francisco. Un environnement qui n’avait pas grand chose à voir par rapport au Quai de l’Adour ou au Palacium !

Malheureusement, pour son premier match WNBA, la rookie tricolore a logiquement semblé un peu impressionnée, peut-être stressée par un tel cadre. Elle a donc vécu une entrée en matière particulièrement difficile avec 2 points à 0/3, 1 rebond, 1 passe décisive et 3 balles perdues.

The moment before the moment. First of a lifetime, Let’s tip-off. pic.twitter.com/JTEj7SypaS — Golden State Valkyries (@valkyries) May 17, 2025

Mais la bonne nouvelle est qu’elle fait pleinement partie de la rotation de Golden State, avec 13 minutes de jeu. Reste que les Valkyries n’ont pas existé face aux Los Angeles Sparks pour le premier match de leur histoire (67-84). Et en face, Kelsey Plum lui a rappelé pourquoi elle était son idole (37 points, 6 passes décisives et 5 interceptions).

Marième Badiane aussi…

Au sein d’une colonie française qui n’a jamais été aussi fournie en WNBA, Marième Badiane a également découvert le grand monde la nuit dernière. La rookie de 30 ans n’a obtenu que 5 minutes de jeu, en première mi-temps, face à Dallas pour un bilan anonyme : 0 point à 0/1, 1 balle perdue et 3 fautes. Mais la Bretonne se consolera avec la belle victoire du Lynx (99-84).