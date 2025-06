Vassilis Spanoulis toujours confronté à l’inconstance de Monaco : « Je ne peux pas tout changer en six mois ! »

Vassilis Spanoulis : « J’aimerais vous répéter ce que j’ai dit à mes joueurs mais je ne peux pas (il rit). C’était un match bien différent que mardi. On l’a abordé différemment, avec un vrai sens de l’urgence et une grosse concentration des deux côtés du terrain. On a maîtrisé les débats pendant 40 minutes.

Tout le monde a donné quelque chose à l’équipe pour gagner, c’est une victoire collective. On a bien mieux défendu, plus couru et surtout, on était prêts mentalement. Tout le monde a vu que l’on avait une bien meilleure attitude !

En ce moment, c’est compliqué pour toutes les équipes qui ont participé au Final Four. Tout le monde a du mal, le Fenerbahçe s’est difficilement qualifié, le Panathinaïkos et l’Olympiakos ne jouent pas leur meilleur basket. Les équipes sont vides après le Final Four et il faut toujours un peu de temps pour se remotiver vers un nouvel objectif.

J’aimerais que cette équipe soit plus constante, j’ai dit dès le début de mon aventure à Monaco que c’était mon objectif premier. Mais je ne peux pas tout changer. Je ne peux pas résoudre des problèmes qui datent de plus longtemps en seulement six mois. Cela demande du temps et du travail. Maintenant, on aborde une série au meilleur des trois matchs ! On a récupéré l’avantage du terrain mais il faut rester humble et continuer à jouer au basket.

Le contexte autour de Monaco ? L’équipe est concentrée et joue tous ses matchs avec motivation. Enfin, pas tous les matchs, mais la plupart depuis le Final Four. Il faut qu’on reste soudés pour terminer fort la saison. »